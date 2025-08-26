Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'den vize ücretlerine rekor zam! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD’ye seyahat artık daha pahalı. Tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret geliyor. Turist vizeleri 435 dolara çıkarken, öğrenci, değişim ve çalışma vizeleri de zamdan etkilenecek.

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek milyonlarca insan için çok daha pahalı hale gelecek. ABD Kongresi’nde kabul edilen “One Big Beautiful Bill Act” kapsamında, 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret uygulanacak.

Bu kararla birlikte turist vizeleri (B1/B2) 435 dolar olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) de ek ücretten etkilenecek. Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak.

ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.

29 MİLYAR DOLAR KAYIP YAŞANABİLİR

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ücretten yıllık 2,7 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı. Ancak sektör temsilcileri, yüksek maliyetin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara kadar kayıp olabileceğiniöngörüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu durumun uluslararası katılımı düşürebileceği ifade ediliyor.

55 MİLYON GÖÇMENE VİZE İNCELEMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirmişti.

