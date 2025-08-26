Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Green Card çekilişi için başvuru tarihleri merak edilirken yüz binlerce kişi bu fırsatı değerlendirmek için hazırlık yapıyor. Green Card başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Green Card Çeşitlilik Vizesi Programı (DV Lottery) başvuruları, genellikle her yıl Ekim ayının ilk haftasında başlayıp Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. 2025-2026 dönemi için (DV-2026) başvuruların 1 Ekim 2025’te başlayıp 4 Kasım 2025’te sona ermesi bekleniyor ancak kesin tarihler ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Eylül 2025 sonunda resmi olarak duyurulacak.

2025 için yapılacak başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvuruları, tamamen elektronik ortamda ve ücretsiz olarak dvprogram.state.gov üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adayların, başvuru formunda ad, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim seviyesi, medeni hal ve uygun formatta bir dijital fotoğraf gibi bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmesi gerekiyor.

Başvuruyu tamamladıktan sonra, adaylar aldıkları onay numarası ile sonuçlarını takip edebilmekte.

Her kişi yalnızca bir kez başvuru yapabiliyor. Birden fazla başvuru tespit edilmesi durumunda kişinin yaptığı tüm başvurular diskalifiye ediliyor.