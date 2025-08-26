Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor

Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor
Green Card, Vize, ABD, Emlak, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma hayali kuranlar için Green Card (Çeşitlilik Vizesi Programı) başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da bekleniyor. Green Card başvuru tarihleri ve süreç merak ediliyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Green Card çekilişi için başvuru tarihleri merak edilirken yüz binlerce kişi bu fırsatı değerlendirmek için hazırlık yapıyor. Green Card başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor. 

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Green Card Çeşitlilik Vizesi Programı (DV Lottery) başvuruları, genellikle her yıl Ekim ayının ilk haftasında başlayıp Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. 2025-2026 dönemi için (DV-2026) başvuruların 1 Ekim 2025’te başlayıp 4 Kasım 2025’te sona ermesi bekleniyor ancak kesin tarihler ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Eylül 2025 sonunda resmi olarak duyurulacak. 

2025 için yapılacak başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak.

Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor - 1. Resim

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvuruları, tamamen elektronik ortamda ve ücretsiz olarak dvprogram.state.gov üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adayların, başvuru formunda ad, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim seviyesi, medeni hal ve uygun formatta bir dijital fotoğraf gibi bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmesi gerekiyor. 

Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor - 2. Resim

Başvuruyu tamamladıktan sonra, adaylar aldıkları onay numarası ile sonuçlarını takip edebilmekte. 

Her kişi yalnızca bir kez başvuru yapabiliyor. Birden fazla başvuru tespit edilmesi durumunda kişinin yaptığı tüm başvurular diskalifiye ediliyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Her şey dahil 2 bin 500 euroluk kabus! Tatilciler oteli terk ettiSıcaklıklar artıyor, rüzgar geliyor! Meteoroloji'den haftalık rapor çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Fenerbahçe maçı galibi kuraya eklenecek! - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Fenerbahçe maçı galibi kuraya eklenecek!25 Ağustos Yemekteyiz puan durumu: Yemekteyiz Melis Hanım kaç puan aldı? - Haberler25 Ağustos Yemekteyiz puan durumu: Yemekteyiz Melis Hanım kaç puan aldı?Yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuruları bekleniyor - HaberlerYurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuruları bekleniyorEsra Erol ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - HaberlerEsra Erol ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi - HaberlerTürkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihiYılın son kandili ne zaman? - HaberlerYılın son kandili ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...