Benzin fiyatları artınca yasak uzadı! Rusya'dan taviz yok

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, benzin fiyatlarının artması nedeniyle geçici benzin ihracatı yasağını uzatma kararı aldı. Fiyat artışlarının başlıca nedenleri yaz döneminde artan talep, tarım sektöründeki kullanım ve rafinerilere yönelik İHA saldırıları olarak gösteriliyor.

Rusya, benzin fiyatlarının artmaya devam etmesi üzerine benzin ihracatı yasağını uzatma kararı aldı.

Rusya Enerji Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ve yetkililer Moskova’da bir araya gelerek ülkedeki benzin fiyatlarını değerlendirdi.

Benzin fiyatları artınca yasak uzadı! Rusya'dan taviz yok - 1. Resim

FİYATLAR ARTTI, RUSYA TAVİZ VERMEDİ

Açıklamada, yaz döneminde artan benzin talebi ile tarım sektöründeki kullanımların fiyatları yükselttiği, bu nedenle ihracat yasağının uzatılacağı belirtildi.

Bakanlık, bazı bölgelerde “fiyat şişirme” iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyurdu. Rusya, rekor seviyelere ulaşan fiyatlar üzerine 28 Temmuz–31 Ağustos döneminde geçici olarak benzin ihracatını durdurmuştu, ancak fiyatlar yine yükselmeye devam etti.

Benzin fiyatları artınca yasak uzadı! Rusya'dan taviz yok - 2. Resim

Ülke, periyodik benzin fiyat artışlarıyla karşı karşıya; bunun başlıca sebepleri arasında petrol rafinerilerinin insansız hava araçları (İHA) saldırılarına maruz kalması ve özellikle tarım sektöründe artan talep yer alıyor. Rusya, dünyadaki en büyük enerji ihracatçılarından biri olarak yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Küresel pazarda 2031 raporu çıktı: Petrol dönüşüyor, 900 milyon dolardan 1,4 milyar dolara fırlayacak!
