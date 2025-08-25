Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyanın en büyük ekonomilerine kafa tuttu! "Rusya ve Çin ile yapılan anlaşmaları çöpe atacağım"

Dünyanın en büyük ekonomilerine kafa tuttu! "Rusya ve Çin ile yapılan anlaşmaları çöpe atacağım"

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünyanın en büyük ekonomilerine kafa tuttu! &quot;Rusya ve Çin ile yapılan anlaşmaları çöpe atacağım&quot;
Dünya Haberleri  / AFP

ABD ile dünyanın en büyük 3 ekonomisinden 2'si olan Rusya ve Çin'e yönelik, Bolivya'dan sürpriz bir çıkış geldi. Bolivya'nın sağ görüşlü cumhurbaşkanı adayı Jorge Quiroga, seçilmesi halinde bu iki ülkeyle yapılan lityum anlaşmalarını çöpe atacağını söyledi.

Bolivya'nın sağ görüşlü cumhurbaşkanı adayı Jorge Quiroga'dan, Rusya ve Çin ile yapılan birtakım anlaşmalara yönelik sert çıkışlar geldi.

Dünyanın en büyük ekonomilerine kafa tuttu! "Rusya ve Çin ile yapılan anlaşmaları çöpe atacağım" - 1. Resim

"MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALARI ÇÖPE ATACAĞIM"

Quiroga, görevdeki hükümetin Rusya ve Çin ile ülkenin zengin lityum kaynaklarını geliştirmek için yaptığı milyar dolarlık anlaşmaları iptal edeceğini açıkladı.

ABD’de eğitim gören Quiroga, 19 Ekim’deki seçimde cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Bolivya’nın ittifaklarında köklü değişiklikler yapacağını belirterek AFP’ye verdiği röportajda, “(Görevdeki Başkan Luis) Arce’nin sözleşmelerini tanımıyoruz… Bunları durduralım, onaylanmayacaklar” dedi.

Kaynak: AFP

Sınavsız ikinci üniversite mümkün mü? AÖF ikinci üniversite kayıtlarıDiyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Başkanı Trump'tan Tel Aviv'i kızdıracak çıkış! "Saldırılardan dolayı mutlu değilim" - Dünya"Bu kabusun bitmesi gerekiyor"Ukrayna'nın interneti için son tarih! Tamamen kesilecek - DünyaUkrayna'nın interneti için son tarih! Tamamen kesilecekTrump duyurdu: ABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor! - DünyaABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor!Suriye Cumhurbaşkanı Şara, New York yolunda! 58 yıl sonra ilk gerçekleşecek, BM'de konuşma yapacak - DünyaSuriye Cumhurbaşkanı Şara New York yolunda!Çin’in hesapları altüst oldu! %70’i elinden gidiyor - DünyaÇin’in hesapları altüst oldu!'Dünyanın en büyük projesi' dediler! İlk kez uydu görüntülerinde yakalandı - Dünya'Dünyanın en büyük projesi' dediler!
Sonraki Haber Yükleniyor...