Dünyanın en büyük ekonomilerine kafa tuttu! "Rusya ve Çin ile yapılan anlaşmaları çöpe atacağım"

Bolivya'nın sağ görüşlü cumhurbaşkanı adayı Jorge Quiroga'dan, Rusya ve Çin ile yapılan birtakım anlaşmalara yönelik sert çıkışlar geldi.

"MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALARI ÇÖPE ATACAĞIM"

Quiroga, görevdeki hükümetin Rusya ve Çin ile ülkenin zengin lityum kaynaklarını geliştirmek için yaptığı milyar dolarlık anlaşmaları iptal edeceğini açıkladı.

ABD’de eğitim gören Quiroga, 19 Ekim’deki seçimde cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Bolivya’nın ittifaklarında köklü değişiklikler yapacağını belirterek AFP’ye verdiği röportajda, “(Görevdeki Başkan Luis) Arce’nin sözleşmelerini tanımıyoruz… Bunları durduralım, onaylanmayacaklar” dedi.