Kayseri - Malatya ulaşımına kar engeli! Yollar kapandı
Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle Mimarsinan OSB kavşağında araç kuyrukları oluştu.
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu çift taraflı trafiğe kapatılırken, diğer bazı yollarda da tır trafiği kısıtlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
- Kayseri'de etkili kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
- Kayseri-Malatya karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
- Kapanan yollar nedeniyle Mimarsinan OSB kavşağında uzun araç kuyrukları oluştu.
- Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı-Göksun karayolları tır ve çekici trafiğine kapatıldı.
Şehirde dünden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları ulaşımı da etkilerken, Kayseri - Malatya karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte Mimarsinan OSB kavşağında araç kuyrukları oluştu. Öte yandan yine Pınarbaşı - Gürün ile Pınarbaşı - Göksun karayolu da tır ve çekici trafiğine kapatıldı.
