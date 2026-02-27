Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle Mimarsinan OSB kavşağında araç kuyrukları oluştu.

Şehirde dünden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları ulaşımı da etkilerken, Kayseri - Malatya karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Kayseri - Malatya ulaşımına kar engeli! Yollar kapandı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte Mimarsinan OSB kavşağında araç kuyrukları oluştu. Öte yandan yine Pınarbaşı - Gürün ile Pınarbaşı - Göksun karayolu da tır ve çekici trafiğine kapatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası