Anadolu Ajansı • Ünye
Ordu'da feci olay: Ahırdaki büyükbaş hayvanlar yandı
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu.
Ordu'nun Ünye ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde Ali Dalgıç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, ahırdaki 25 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR