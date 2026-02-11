DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede masadaki en önemli konunun Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama olacağı değerlendiriliyor. Görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürmesi bekleniyor.

DEM Parti İmralı Heyeti, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede DEM Parti’nin heyetinde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alırken, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmenin en önemli başlığı Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama olacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU MASADA"

Görüşme hakkında bilgi veren TGRT Haber muhabiri Merve Şahin, şunları söyledi:

Geçtiğimiz sene 30 Ekim tarihinde 1,5 saatlik bir görüşme yapılmıştı. Bugünkü kabulün de 1,5 saat sürmesi bekleniyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı da önceki görüşmelerde olduğu gibi görüşmede yer alacağı düşünülüyor. DEM Parti’nin heyetinde ise TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alacak. En önemli başlık Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama olacak.

Meclis’te kurulan komisyonun çalışmaların da ele alınmasını bekliyoruz. Raporun tamamlanması da masada.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretleri öncesinde TBMM'de açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. "Terörsüz Türkiye" süreci başladığından bu yana Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geldiklerini, bu görüşmenin ise 5. ziyaretleri olacağını belirten Pervin Buldan, sürecin belli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Buldan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor yazım aşamasına geçtiği bir dönemde, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kamuoyunda büyük beklenti oluştuğunu belirtti.

Buldan, görüşme bittikten sonra yazılı açıklama yapacaklarını ifade ederken, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna ilişkin, açıklamalar yaptı.

“RAPORUN ÇIKMASINI İSTİYORUZ”

Sancar, şöyle konuştu:

Meclis Komisyonunun ortak raporuyla ilgili şu an çalışma sürüyor ve bu konuda henüz bir son nokta konmuş değil. Partilere taslaklaştırıldı, bu taslak üzerinden partiler değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak, onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini bütün partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna ve gelecekte hepimizi, her kesimi rahatlatacak noktalara varması önemli. Böyle bir uzlaşma için elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz. Partilere taslaklaştırıldı, bu taslak üzerinden partiler değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak, onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var.

RAPOR BU AY MI SUNULACAK?

Sancar, raporun bu ay Meclis Başkanlığına sunulup sunulmayacağına dair soruya ise şu cevabı verdi:

"Son nokta ne zaman konulacak bilmiyoruz tabii. Önce ortak rapor taslağı üzerinde partilerin değerlendirmeleri olacak, sonra yazım kurulu tekrar bir araya gelecek. Bu şartlarda bu ayın sonuna yetişmesi beklenilir.

UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

"Umut hakkı" tartışmalarına dair soruya da Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde süreçle ilgili gündemde olan önemli konuları ele alacaklarını belirtti. Sancar, "Uzlaşmaya yakınız diyebiliyor musunuz?" sorusuna, "Bir uzlaşma için herkes elinden geleni yapacaktır, yapmalıdır” cevabını verdi

