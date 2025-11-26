Op. Dr. Ceyhun Ateş'in ölümü haberi, sağlık camiası başta olmak üzere sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Kadın doğum uzmanlarından biri olan başarılı doktorun vefat sebebi merak konusu haline geldi. İşte, Uzun yıllar Medical Park, Yüzyıl Hastanesi ve Çayırova Derman Tıp Merkezi’nde görev yapan Ateş’in ölüm sebebi...

Medical Park ve Yüzyıl Hastanelerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ceyhun Ateş, hayatını kaybetti.

Binlerce hastayı tedavi eden Ateş'in ölümü tıp dünyasını derinden sarstı. Birçok kişi, "Op. Dr. Ceyhun Ateş kimdir, neden öldü?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Op. Dr. Ceyhun Ateş kimdir, neden öldü? Cenaze programı merak ediliyor

OP. DR. CEYHUN ATEŞ NEDEN ÖLDÜ?

Ceyhun Ateş'in neden öldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ani kalp krizi geçirdiğine dair söylentiler yayılmaya başlandı. Ancak bu iddialar şu an için doğrulanmamıştır.

Op. Dr. Ceyhun Ateş'in ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacaktır.

Medical Park ve Yüzyıl Hastanelerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ceyhun Ateş’in evinde ölü bulunduğu kaydedildi. İlk incelemelerde ölümünde herhangi bir darp ya da dış müdahale izi bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Op. Dr. Ceyhun Ateş kimdir, neden öldü? Cenaze programı merak ediliyor

OP. DR. CEYHUN ATEŞ KİMDİR?

Op. Dr. Ceyhun Ateş, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıdır. Görevini birçok hastanede sürdürmüştür. Hastaları tarafından oldukça sevilen bir hekim olarak tanınmaktadır.

Kısırlık tedavileri ve sezaryen doğumlar konusunda uzman olduğu bilinen Ateş, uzun süredir kadın sağlığı alanında hizmet vermiştir.

Op. Dr. Ceyhun Ateş'in kaç yaşında, nereli olduğuna dair detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

Op. Dr. Ceyhun Ateş kimdir, neden öldü? Cenaze programı merak ediliyor

OP. DR. CEYHUN ATEŞ CENAZESİ NE ZAMAN?

Op. Dr. Ceyhun Ateş’in cenaze töreniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Meslektaşları ve hastaları sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası