ABD, Rusya ve Ukrayna’nın Abu Dabi’de barış planı için kritik temaslar yürüttüğü saatlerde savaş sahasında dengeleri değiştiren bir saldırı gerçekleşti. Ukrayna’nın gece yarısı düzenlediği drone operasyonunda, Rusya’nın dünyada sadece iki adet ürettiği “gizli lazer uçağı” A-60 saniyeler içinde alev topuna döndü.

Ukrayna’nın gece yarısı düzenlediği geniş çaplı drone operasyonu, Rusya’nın yıllardır sır gibi sakladığı A-60 lazer silahı uçağını alev topuna çevirerek savaşı yeni bir eşiğe taşıdı. Taganrog’daki Beriev üretim tesisini vuran saldırı, hangarları “nükleer patlama sonrası gibi” aydınlatırken Moskova’yı şoke etti.

GECE OPERASYONU: RUSYA’NIN A-60 LAZER UÇAĞI ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Diplomasi sürerken sahada tansiyon anında yükseldi. Abu Dabi’de barış görüşmeleri sürerken Ukrayna, Rusya’nın Taganrog’daki Beriev uçak tesisine gece yarısı geniş çaplı bir drone saldırısı düzenledi.

Patlama sonrası tesiste "nükleer flaş" benzeri bir parıltı oluştuğu aktarıldı. Rusya’nın yalnızca iki adet ürettiği lazer silahlı, ampul burunlu A-60 askeri uçağı tamamen imha edildi.

Üç kişi öldü, en az on altı kişi yaralandı. Bazı kaynaklar, Putin’in nükleer görevli Tu-95MS bombardıman uçağının bulunduğu hangarın da hedef alındığını iddia etti.

RUSYA’DAN MİSİLLEME: KİEV’DE ENERJİ TESİSLERİ VURULDU

Saldırının hemen ardından Rusya, Kiev’deki iki büyük sıcak su santralini —CHP-5 ve CHP-6— vurdu. Saldırıda en az altı kişi öldü.

Kentin enerji ve su altyapısında ağır hasar meydana geldi. Aynı saatlerde Odessa semalarında görülen Rus drone’larının Romanya hava sahasını ihlal ettiği doğrulandı.

İhlalin ardından iki Eurofighter Typhoon ve iki F-16 savaş uçağı peş peşe havalandı. Moldova’nın Nizhnie Kugureshty köyüne düşen Rus drone’u ise tedirginliği artırdı.

BARIŞ PLANINDA SERT AYRIŞMA

Abu Dabi’de masaya konan taslakta iki ayrı yaklaşımın çatıştığı görülüyor. ABD ve Rusya’nın üzerinde çalıştığı metin Donbas’ın fiilen Moskova’nın kontrolüne bırakılmasını, Ukrayna’nın NATO ve AB üyeliğinin tamamen engellenmesini ve Ukrayna ordusunun 600 bin personel ile sınırlandırılmasını içeriyor.

Söz konusu taslakta Rusya’ya geniş af ve ekonomik ortaklık maddeleri bulunuyor. Avrupa ve Ukrayna’nın taslağı ise toprak tavizini reddetti.

Güçlü güvenlik garantileri talep ediyor ve Ukrayna ordusunun 800 bin personelle sınırlandırılmasını öngörüyor.

Yaptırımların kaldırılması ise ancak şartlı ve aşamalı şekilde gündeme gelebiliyor.

TRUMP’TAN BELİRSİZ MESAJ: İYİ BİR ŞEYLER OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’dan yaptığı açıklamayla “barışta ilerleme” imasında bulundu.

Trump, “Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler oluyor olabilir” diyerek sürecin seyrine işaret etti. Zelenskiy de Cenevre görüşmelerinin ardından “önemli adımlar atıldığını” ancak “gerçek barış için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu” söyledi.

SAVAŞIN EN KRİTİK 24 SAATİ

Hem masada ilerleme hem sahada patlamalar yaşanan son 24 saat, Rusya–Ukrayna savaşının en gerilimli anlarından biri olarak kayda geçti.

Barış çabalarının geleceği, Abu Dabi’de kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin sonuçlarına ve sahadaki saldırıların hızına bağlı olarak şekillenecek.

MÜZEYYEN BIYIK

