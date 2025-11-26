Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 av sezonuna dair detaylı kararları Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Ülke genelinde kara avcılığı sezonu 23 Ağustos 2025 tarihinde başlatıldı. Tavşan av sezonu ne zaman açılıyor sorusu ise gündeme geldi.

Merkez Av Komisyonu, avlanma esaslarını ve usullerini belirleyerek avcıların uyması gereken kuralları netleştirdi. Kararlara göre avcılar, belirlenen günlerde ve limitler doğrultusunda farklı türlerde av gerçekleştirebilecek. Peki, Tavşan av sezonu ne zaman açılıyor?

Tavşan av sezonu ne zaman açılıyor? 2025-2026 av sezonu başladı!

TAVŞAN AV SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 av sezonu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi karara göre ülke genelinde başladı. Yaban tavşanı avı 25 Ekim 2025 tarihinde açılırken 18 Ocak 2026’ya kadar devam edecek. Sezon öncesi Merkez Av Komisyonu, avlanma usul ve esaslarını netleştirerek avcılara uyulması gereken kuralları duyurdu.

Tavşan av sezonu ne zaman açılıyor? 2025-2026 av sezonu başladı!

GENEL AV SEZONU BAŞLADI MI?

Genel av sezonu 23 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Bıldırcın, üveyik, alakarga, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal gibi türlerin avlanmasına 23 Ağustos'tan itibaren izin verildi.

Avcılık faaliyetleri yalnızca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde gerçekleştirilebilecek. Belirli türler için salı günleri de av izni mevcut. Avcıların Avcılık Belgesi sahibi olmaları, izin ücretlerini yatırmaları ve resmi uygulamalardan onay almaları zorunlu tutuldu.

Bakanlık, denetimlerin sıklaştırılacağını ve kurallara uymayanların gerekli yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası