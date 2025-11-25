Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti için geri sayım başladı. Ankara, İstanbul ve İznik’i kapsayan program hem diplomatik hem de dini açıdan büyük önem taşırken, özellikle İznik’te yapılacak tören merak konusu oldu. Ziyaretin içeriği ve Papa’nın Türkiye’deki temasları araştırılırken Papa'nın Türkiye'ye geliş tarihi ve İznik ziyaretinin nedeni belli oldu.

Papa 14. Leo’nun Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret, hem diplomatik temaslar hem de Hristiyan dünyası açısından yakından takip ediliyor. Papa’nın Ankara’dan başlayıp İstanbul ve İznik’te sürecek yoğun programı, özellikle İznik'te düzenlenecek 1700. yıl anma töreni nedeniyle uluslararası basında da geniş yer buluyor. Ziyaretin kapsamı ve Papa’nın Türkiye’de atacağı adımlar merak edilirken programın ayrıntıları netleşmiş durumda.

PAPA NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Papa 14. Leo, 27 Kasım-30 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye’de bulunacak. Resmi programına Ankara’da başlayacak olan Papa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak görüşmelerin ardından sivil toplum kuruluşları ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelecek. Bu temaslar, Papa’nın göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı gezisi olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor.

Ankara’daki görüşmelerin ardından Papa, İstanbul’a geçerek dini temsilcilerle buluşacak. Kutsal Ruh Katedrali’nde düzenlenecek toplantılar, farklı Hristiyan cemaatlerinin temsilcileriyle yapılacak görüşmeler ve özel ziyaretler Papa’nın programının önemli bölümlerini oluşturuyor. Papa, Türkiye temaslarının son gününde İstanbul’da halka açık bir ayin yönetecek.

PAPA NEDEN İZNİK'E GİDİYOR?

Papa’nın Türkiye ziyaretinin odak noktası İznik olacak. Çünkü 2025 yılı, Hristiyanlık tarihinde dönüm noktası kabul edilen Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü. Papa 14. Leo, bu tarihi yıldönümüne atfedilen anma töreni için İznik’e giderek Aziz Neophytos Bazilikası kazı alanında düzenlenecek duaya katılacak.

İznik, Hristiyanlık tarihinde “ortak inanç bildirgesinin” şekillendiği yer olarak kabul ediliyor. Papa 14. Leo, farklı mezhepler arasında diyalog ve birlik mesajı taşıyan bu ziyaretle hem sembolik hem de dini açıdan önemli bir adım atıyor. Vatikan kaynakları da Papa’nın özellikle İznik törenini “kiliseler arasındaki ortak inanç vurgusunun yenilenmesi” olarak gördüğünü belirtti.

PAPA'NIN TÜRKİYE PROGRAMI

Papa’nın programı Ankara, İstanbul ve İznik arasında yoğun bir diplomatik ve dini görüşme trafiğini kapsıyor. Ankara’daki resmi temasların ardından İstanbul’da Kutsal Ruh Katedrali’nde ruhani liderlerle buluşacak olan Papa, ardından Sultanahmet Camii’ni ve Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret edecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yapılacak görüşme ve ortak bildiri töreni de programın önemli bölümlerinden biri.

İstanbul ziyaretinin son gününde Papa, binlerce kişinin katılması beklenen halka açık ayinde yer alacak. Programın Türkiye bölümünü tamamlayan Papa, 30 Kasım’da Lübnan’a hareket edecek.

IREM ÖZCAN

