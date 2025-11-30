Bolu'daki Köroğlu Dağı zirvesi ile Kartalkaya ve çevre yaylalarda sağanak, gece sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kara dönüştü. Aralıklarla devam eden yağış sonrası bölge beyaza büründü.

Bolu'da Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar, İstanbul'a yaklaştı: Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

