Yozgat’ın Saray köyünde emekli olduktan sonra çiftlik kuran 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, 3 yıl önce hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini profesyonel boyuta taşıdı. Bursa’dan aldığı civcivlerle kurduğu küçük çiftlikte bugün hem bölge halkına organik et ürünleri sunuyor hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Karakoç, eşiyle birlikte tamamen organik yöntemlerle üretim yapıyor. Horozlarını mısır ve yonca ağırlıklı doğal yemlerle besleyen Karakoç, 6 aylık süreç sonunda horozların 1 buçuk kiloluk temiz ve doğal et haline geldiğini söyledi.

Çiftliğinde şu an 850 adet etlik horoz bulunduğunu söyleyen Karakoç, maliyetlerin 6 aylık süreçte 200 ila 250 bin lira arasında değiştiğini, kesim dönemine gelmiş ürünleri ise tanesi 500 liradan satışa sunacağını belirtti.

Bekir Karakoç, horoz yetiştirme hikayesini şu ifadelerle anlattı:

"Biz belli bir dönem gelince hanımla beraber dedik ki kendi yerimize, mülkümüze bir tesis yapalım. Meyvelerimiz, üzümlerimiz olsun. Tabii burayı yapınca da bu sefer tavuk olmadan olmuyor. Hiç olmazsa organik tavuk yiyelim diye başlangıçta hobi olarak düşünmüştük ama baktık yerimiz müsait ve imkanlarımız da var. Hiç olmazsa etlik horoz yetiştirelim, insanlara da tertemiz ürünler verelim, onlar da faydalansınlar diye düşündük. Bunları bir günlük olarak aldık. Yaklaşık 6 ay önce başladık. Şu anda kesim dönemine geldi. Horozlara yedirdiğimiz ürünler yonca ve mısırdan oluşuyor. Organik olması ayrı bir güzellik. Hiç olmazsa biz buradaki vaktimizi bu şekilde değerlendirelim, ticarete yönlendirelim, bir kazanç elde edelim diye düşündük, başladık. Şu anda buraya kadar da getirdik. Biz sipariş yerine tanıdık ahbap, eş, dost memlekete, Yozgat'a verelim diye düşündük. Şu anda 850 tane horozun maliyeti 200-250 bin lirayı bulur. Biz de bunları 500 lira civarında satacağız."