Kaydet

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda, kalkışa hazırlanan LATAM Havayollarına ait yolcu uçağının bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktı. Bagaj aracından yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle uçaktaki yolcular derhal tahliye edildi. Korku dolu anların yaşandığı olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. LATAM Havayolları, yangının nedeninin henüz bilinmediğini ve yolcuların başka uçuşlara yönlendirileceğini bildirdi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası