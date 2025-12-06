Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santralinde 1986 faciasından kalan radyoaktif maddeleri çevreleyen koruyucu kalkanın güvenlik işlevini kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen devasa çelik yapının şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğünü ve temel güvenlik işlevini yerine getiremediğini iletti.

UAEA ekibi, Şubat ayında insansız hava aracı saldırısıyla zarar gören Yeni Güvenli Sınırlandırma (NSC) sisteminde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Heyetin raporunda, saldırının reaktör çevresindeki devasa çelik yapının koruyucu kaplamasında büyük bir yangına yol açtığı ve NSC’nin sınırlama kabiliyeti de dahil olmak üzere “temel güvenlik işlevlerini kaybettiği” ifade edildi. Yük taşıyan yapılarla izleme sistemlerinde kalıcı bir hasar tespit edilmedi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, “Çatıda geçici onarım yapıldı, ancak daha fazla bozulmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için zamanında ve kapsamlı bir restorasyon şart” dedi. Grossi, Avrupa ve uluslararası toplumun nükleer güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Ajansın süreci yakından desteklemeyi sürdürdüğünü aktardı.

SALDIRININ ARDINDAN KİEV–MOSKOVA GERİLİMİ TIRMANDI

Ukrayna, saldırının ardında Rusya’nın bulunduğunu iddia etti. Moskova ise suçlamaları reddetti. UAEA’nın Şubat ayındaki ilk değerlendirmesinde radyasyon seviyelerinin normal seyrettiği, herhangi bir sızıntı işaretinin alınmadığı kayda geçmişti.

Saldırı sonrası bölgedeki risk başlıkları, ABD ve Avrupa’nın nükleer güvenlik endişeleriyle birlikte yeniden gündeme taşındı.

