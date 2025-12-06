Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor üst sıralardaki yerini korumayı hedefleyerek, zorlu Göztepe deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililer, galibiyet serisini üç maça çıkarmak için sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Son dönemde yükselen form grafiğini sürdürmek isteyen bordo-mavililer, İzmir’de kritik bir sınav verecek.

HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 31 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, son iki haftada RAMS Başakşehir’i 4-3, TÜMOSAN Konyaspor’u ise 3-1 mağlup ederek çıkışa geçti. Karadeniz ekibi, bu formunu sürdürerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

TAM 4 EKSİK VAR

Trabzonspor’da kart cezalısı Christ Inao Oulai ile sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Takımla çalışmalara başlayan Tim-Jabol Folcarelli ve Felipe Augusto’nun ise son antrenmanın ardından kamp kadrosuna dahil edilmeleri bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 31'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig’de bugüne kadar 30 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 13 galibiyetle üstünlük kurarken Göztepe 6 kez kazandı, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor rakibine karşı toplam 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

TRABZON, İZMİRDE ZORLANIYOR

Karadeniz ekibi, İzmir’de oynadığı maçlarda istediği sonuçları almakta zorlandı. Göztepe deplasmanında oynanan 15 karşılaşmada Trabzonspor 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bu mücadelelerde 19 gol atan bordo-mavililer, kalesinde 15 gol gördü. Trabzonspor, geçen sezon Göztepe ile oynadığı iki maçta da galibiyete ulaşamadı. İzmir’de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ise 1-1 berabere kaldı.

