Ankara’da bir kadın, sosyal medyadan tanışıp eve davet ettiği adamı sevgilisiyle darbetti. Şahsın telefonunu ve cüzdanını gasbeden şahıslar kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kadın şüpheli A.Ü. sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. Eve giden mağduru kadın şüpheli alkol alıp eğlenelim diye dışarı çıkardı.

SEVGİLİSİYLE ADAMI DARBETTİLER

Bu sırada ise kadın şüphelinin sevgilisi A.C.Y. eve geldi. Dışarıda alkol alıp kadın şüpheli ile eve dönen mağduru iki sevgili önce darp etti. Ardından mağdurun telefonunu ve cüzdanını gasp edip kredi kartı şifresini de aldılar. Kredi kartının limitini az görünce limit yükseltip evden kaçtılar.

KENDİLERİNE TELEFON ALMIŞLAR

Şüpheliler mağdurun kredi kartıyla önce yemek yedi, sonra kendilerine telefon aldılar, daha sonra ise evlerine market alışverişi yaptılar. Bir süre evde baygın olan mağdur erkek şahıs kendine gelince kaçarak esnafa sığındı. Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri olayla ilgili çalışması sonucu erkek şüpheli A.C.Y'nin 16 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Gasp büro ekipleri yaptıkları operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

