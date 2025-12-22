Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapımı devam eden kırsal afet konutlarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlar için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu söyledi. Yeniden inşa çalışmaları kapsamında Madenboyu Mahallesi ve Melekli Mahallesi'nde 121 kırsal afet konutu ve Tayfur Sökmen Mahallesi ile Varışlı Mahallesi'nde 174 kırsal afet konutu inşa edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin izleri silinerek vatandaşlar yuva sahibi olmaya devam ediyor. Kent merkezleri adeta yeniden inşa edilirken, depremde hasar gören kırsal yerleşim yerlerinde de kırsal afet konutları inşa edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı; Antakya ilçesi ve Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden kırsal afet konutlarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, vatandaşlar için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu ifade etti.

Hatay'ın kırsal mahallelerinde konut seferberliği! Çalışmalar bitmek üzere

4 MAHALLE YENİDEN AYAĞA KALKTI

Madenboyu Mahallesi ve Melekli Mahallesi kırsal afet konutları 121 konuttan ve Tayfur Sökmen Mahallesi ile Varışlı Mahallesi kırsal afet konutları 174 konuttan oluşuyor.

