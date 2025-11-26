UEFA Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen ve 3'te 3 yaparak 9 puan elde ederek grup liderliğine oturan Samsunspor, 4'üncü hafta mücadelesinde 27 Kasım'da İzlanda ekibi Breidablik'in karşısına çıkacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki maç, 23.00'da başlayacak. Karşılaşmada Ukraynalı hakem Denys Shurman düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Klym Zabroda olacak.

Samsunspor oyuncuları, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans maçında attığı gole sevinirken

7 OYUNCU EKSİK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra takıma getirilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar dolayısıyla Breidablik maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde sakatlıklarından sonra tedavileri devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.

GOLCÜLERİ SAMSUNSPOR'U GALİBİYETE TAŞIDI

Samsunspor'un Avrupa Kupaları'ndaki golleri, golcü oyuncuları Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Emre Kılınç'tan geldi. Konferans Ligi'ndeki 3 karşılaşmada Musaba, Holse ve Mouandilmadji 2'şer gol atma başarısı gösterirken Emren Kılınç ise bir gol atarak kırmızı-beyazlı takımın başarısında pay sahibi oldu.

SAMSUNSPOR, LİDER DEVAM ETMEK İSTİYOR

Avrupa mücadelesine Avrupa Ligi play-offlarıyla başlayan Samsunspor, Yunan takımı Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi. Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla ve averajla lider olan kırmızı-beyazlılar, Breidablik karşısında da iyi bir sonuç alarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Samsun ekibi, Breidablik maçının ardından evinde AEK (Yunanistan) ve deplasmanda Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

'GÜCÜMÜZ VE POTANSİYELİMİZ VAR'

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, İzlanda'da "zor hava şartlarında" Breidablik ile karşılaşacaklarını söyledi.

Türkiye'de 20 derece sıcaklıkta olan havanın maçın oynayacağı saatte İzlanda'da eksi derecelere düşeceğine işaret eden Bilen, "Kişisel görüşüm bu biraz oyuncularımızı zorlayacak. İnanıyorum gerek oyun temposu, gerek dayanıklılığı, devamlılığı ve ortaya koyduğu oyun planıyla elde ettiğimiz 3 maçtaki galibiyetlerimize yenisini eklemek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve potansiyelimiz var. İnançlıyız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada alacakları galibiyetle Samsunspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamak için ilk 8'i garantileyeceğine vurgu yapan Bilen, "Sonrasında evimizde oynayacağımız AEK ve Mainz maçlarına daha rahat olacak diye düşünüyorum. Burada tarih yazmaya ve ülke puanımıza katkı yapmaya devam etmek istiyoruz. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbol ve oyun anlayışımız var. Elde ettiğimiz bu başarının tesadüf olmadığını göstermek adına, kazandığımız üç maçın daha anlamlı hale gelebilmesi için bu maçı da kazanmak durumundayız." seklinde değerlendirmeler yaptı.

ERENAY KOÇKAN

