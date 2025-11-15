Gazze için hazırlanan Trump planında hesaplaşmanın günü belli oldu. BM Güvenlik Konseyi, tartışmaların merkezine oturan kararı Pazartesi günü oylamaya çıkaracak.

BM Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı barış planını oylayacağı tarihi açıkladı. Kritik oylama Pazartesi günü yapılacak.

Amerikalılar geçen hafta, İsrail ile Hamas arasında iki yıldır devam eden savaşta ateşkesin sürmesini ve Trump'ın planının kabul edilmesini içeren metni Konsey üyelerine sundu.

ABD VE BÖLGE ÜLKELERİNDEN HIZLI KABUL ÇAĞRISI

ABD, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu birçok Arap ve Müslüman çoğunluklu ülke, kararın hızla kabul edilmesi için çağrı yapmıştı.

Ülkeler ortak açıklamalarında "Güvenlik Konseyi'nin şu anda görüşülmekte olan kararını ortak olarak desteklediğimizi" ifade etti.

Katar, Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Endonezya ve Ürdün de aynı çağrıya katıldı.

TRUMP'IN 20 MADDELİK GAZZE PLANI

Oylamaya sunulan ABD karar taslağına Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik barış planı eklenmiş durumda. Karar kabul edilirse bu plan uluslararası hukuk niteliği kazanacak. Taslak metin, 2027 yılı sonuna kadar görev yapacak olan "Barış Kurulu" adlı geçiş yönetimini memnuniyetle karşılıyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülke, halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan Gazze tasarısına destek açıklaması yaptı.

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI GÜÇ GÜNDEMDE

Taslak metin, BM üye devletlerine yeni eğitilmiş Filistin polisiyle birlikte çalışmak üzere, İsrail ve Mısır'la koordinasyon içinde bölge güvenliğini sağlayacak "Uluslararası İstikrar Gücü (ISF)" kurma yetkisi veriyor. Bu güç, Gazze'nin askerden arındırılması sürecinde görev alacak.

FİLİSTİN DEVLETİ DETAYI İLK KEZ YER ALDI

Önceki taslaklardan farklı olarak son metinde gelecekte kurulması muhtemel bir Filistin devletine açık biçimde yer veriliyor.

RUSYA'DAN RAKİP TASLAK: TRUMP'IN ADI YOK

Rusya, Konsey üyelerine Trump'ın adının geçmediği alternatif bir taslak dağıttı. Söz konusu taslak ateşkes sürecine destek veriyor ancak Barış Kurulu ya da uluslararası gücün derhal konuşlandırılmasına onay vermiyor.

Rusya'nın metni, BM genel sekreterinden barış planının hükümlerini uygulamak için seçenekleri belirlemesini istiyor.

ABD: ATEŞKES KIRILGAN, GERİ ADIM RİSKLİ

ABD, ateşkesi "kırılgan" olarak nitelendirerek rakip taslağın kabul edilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini iletti.

ABD'nin BM misyonu sözcüsü, "Bu karar üzerinde aktif müzakereler sürerken şimdi anlaşmazlık çıkarmaya çalışmak, Gazze'deki Filistinliler için ciddi, somut ve tamamen önlenebilir sonuçlar doğurur" dedi.

