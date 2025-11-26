Kaydet

Sultangazi TEM otoyolu yan yol girişinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda bir İETT otobüsü sürücüsü yanlışlıkla sapağa girdi. Güzergahını şaşıran sürücü hatasını telafi etmek için trafiğin akışına ters bir şekilde geri geri manevra yapmaya başladı. Bu tehlikeli hamle nedeniyle diğer sürücüler yavaşlamak zorunda kalırken trafikte kısa süreli panik yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün otoyola bağlanmak için geri geri gittiği ve vatandaşın duruma tepki gösterdiği anlar yer aldı.

