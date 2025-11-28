Anadolu Ajansı
Trabzonspor'dan Coca-Cola'nın sponsorluk teklifine ret
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli" sözleriyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerini açıkladı.
Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.
Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." dedi.
