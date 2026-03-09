İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik krizinden ABD ve İsrail’i sorumlu tuttu. Laricani, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle boğazda güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Laricani, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmaların ve gemi trafiğindeki aksaklıkların ABD ve İsrail’in bölgedeki politikalarının sonucu olduğunu savundu.

"GÜVENLİK SAĞLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Laricani açıklamasında, “ABD ve İsrail’in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması mümkün değil. Bu durum, bizzat bu savaşa destek verenlerin planının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları

Bölgedeki gerilim, İran ile ABD arasında yürütülen müzakereler devam ederken, 28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırı başlatmasıyla daha da tırmandı.

İran ise buna karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği belirtilirken, İranlı yetkililere göre ABD ve İsrail saldırılarında toplam 1332 kişi öldü.

