Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde Eleni’nin Amerika’ya gitmesi diziden ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Ava Yaman’ın canlandırdığı karakterin senaryodaki akıbeti izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde Eleni’nin uçağa binerek gitmesi dikkat çekti. Bölümde verilen detaylar, karakterin diziden çıkıp çıkmadığına yönelik aramaları artırdı.

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin 29 Kasım’da yayınlanan son bölümünde Eleni karakteri Amerika’ya gitmek üzere uçağa bindi. Bu sahne ayrılık ihtimalini gündeme getirse de Ava Yaman’ın projeden ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Eleni’nin hikayesinde açık bırakılan noktalar, karakterin ilerleyen bölümlerde yeniden senaryoya dahil olabileceğini işaret ediyor.

Eleni’nin annesiyle ilgili gerçeklerin netleşmemiş olması ve Trabzon’daki olay örgüsünün devam ediyor olması, karakterin dönüş ihtimalini güçlendiriyor. Senaryodaki mevcut yapı, Eleni’nin diziden tamamen çıkarılmadığını, hikayenin ilerleyen aşamalarında yeniden dahil olabileceğini gösteriyor.

Taşacak Bu Deniz Eleni diziden ayrılıyor mu? Ava Yaman'ın dizideki akıbeti gündemde

AVA YAMAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Ava Yaman’ın diziden ayrıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Amerika sahnesi, hikayede geçici bir ayrılık olarak yorumlandı. Yapımdan açıklama gelmediği için karakterin geleceği senaryodaki gelişmelere göre şekillenecek.

Eleni’nin ana karakterlerden biri olması ve birçok olay örgüsünün merkezinde yer alması nedeniyle uzun süreli bir ayrılık beklenmiyor. Bu nedenle Ava Yaman’ın diziye ilerleyen bölümlerde tekrar dahil olması muhtemel görülüyor.

Taşacak Bu Deniz Eleni diziden ayrılıyor mu? Ava Yaman'ın dizideki akıbeti gündemde

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ AMERİKA’YA MI GİTTİ?

Son bölümde Eleni’nin Amerika’ya gitmek için uçağa bindiği açıkça gösterildi. Eğitim ve kariyer amacıyla aldığı bu karar, hem hikayeyi başka bir noktaya taşıyor hem de ileride dönebileceği ihtimalini canlı tutuyor.

Taşacak Bu Deniz Eleni diziden ayrılıyor mu? Ava Yaman'ın dizideki akıbeti gündemde

Karakterin Amerika’ya giderken Esme’den saç örneği alması, senaryonun geleceğine işaret eden önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Bu sahne, yurt dışında yapılacak test sonuçlarının Eleni’nin geri dönüşünde rol oynayabileceği konusunda yorumlar yapılmasına neden oldu.

Editör:İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası