Karedeniz dışındaki bölgelerde istediği verimi alamayan balıkçıların Karadeniz’e yönelmesi av durumunu değiştirdi. Balıkçıkların büyük çoğunluğunun hamsi avına yönelmesi sonrasında şok tesisleri tam kapasite doldu. Bu da hamsi balığında av baskısı oluşturdu. Bu baskı nedeniyle fiyatların düştüğü belirtildi.

Çanakkale Boğazı'nda az miktarda sardalya ve hamsi balığı çıktı, balıkçılar ise Karadeniz’e yöneldi. Balıkçıların hamsi için Karadeniz'e yönelmesi de hamsi üzerinde yoğun baskı oluşturdu.

Piyasanın arza yetişemediğini belirten Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, “Hamsi balığında inanılmaz bir av baskısı oluştu" dedi.

Balıkçıların ise maliyeti karşılamak için hamsi avına yüklendiğini vurgulan Karabiber şunları söyledi:

Çanakkale'de şu an çok az miktarda bir sardalya balığı var. Kuzey Ege'de yine çok az miktarda bir hamsi balığı var. Havalar daha çok sıcak, lodoslar var. Su sıcaklığı hala 19 derece, 20 derece. Balıklar kış moduna giremedi. Kütle haline gelip toplanamadılar. Marmara'da çok dağınık bir hamsi popülasyonu var. Çok dağınık balıklar. Onlar su sıcaklığı sebebiyle hala toplanmadılar.

Türkiye'nin bütün hamsi filosunun Karadeniz'de olduğuna dikkat çeken Karabiber, şu anda denizde tek tip balık avcılığının yapıldığını söyledi:

Hamsi balığında inanılmaz bir av baskısı oluştu. Bütün gemiler hamsi avlayınca, tek tip balığa yönelince buna piyasalar cevap veremedi. Şok tesislerinin hepsi doldu. Piyasa bu arzı kaldıramaz hale geldi. Nakliye edecek kamyon bulamaz hale geldik.

Hamsi balığı avının çok olması ile birlikte fiyatlarında düştüğünü söyleyen Karabiber “Daha dün bir hamsinin kasası 400 lira, 500 liraydı. Yani bir kilo hamsinin balıkçıdan çıkışı 30-33 lira. Ama şu an hamsinin kilosu vatandaşa gemiden çıkışı 25-35 lira arası” dedi.

