Bein Sports 1 şifreli mi, frekans bilgileri ne?

Türkiye’de futbolseverlerin en çok takip ettiği spor kanallarından biri olan Bein Sports 1, Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarını canlı olarak ekranlara getiriyor. Türksat uydusu üzerinden Bein Sports 1’i izlemek isteyenler, uydu alıcılarına güncel frekans bilgilerini girerek yayına erişim sağlayabilir.

BEİN SPORTS 1 ŞİFRELİ Mİ?

Bein Sports 1, Türkiye’de Digiturk platformu üzerinden yayın yapan ve yalnızca ücretli abonelere açık olan bir spor kanalıdır.

Türksat uydusu üzerinden frekans bilgileriyle sinyal alınabilir ancak yayınları izlemek için aktif Digiturk aboneliği gerekir.

BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Yayın Türü Frekans (MHz) Polarizasyon Sembol Oranı FEC HD Yayın 11675 Dikey (V) 24444 3/4

Uydu alıcınızın “Kanal Ekleme” veya “Manuel Arama” bölümünden yukarıdaki frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerini girip arama başlatabilirsiniz.

Yayın şifreli olduğu için izleyebilmek adına Digiturk aboneliğinizin aktif olması gerekir.