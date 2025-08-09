Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bein Sports 1 şifreli mi, frekans bilgileri ne?

Bein Sports 1 şifreli mi, frekans bilgileri ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bein Sports 1 şifreli mi, frekans bilgileri ne?
Bein Sports, Spor, Futbol, Süper Lig, 1. Lig, Türksat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarını canlı yayınlayan Bein Sports 1, şifreli olarak yalnızca abonelere açık. İşte Bein Sports 1’in Türksat uydusundaki güncel frekans bilgileri ve kanal ayarları...

Türkiye’de futbolseverlerin en çok takip ettiği spor kanallarından biri olan Bein Sports 1, Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarını canlı olarak ekranlara getiriyor. Türksat uydusu üzerinden Bein Sports 1’i izlemek isteyenler, uydu alıcılarına güncel frekans bilgilerini girerek yayına erişim sağlayabilir.

BEİN SPORTS 1 ŞİFRELİ Mİ?

Bein Sports 1, Türkiye’de Digiturk platformu üzerinden yayın yapan ve yalnızca ücretli abonelere açık olan bir spor kanalıdır.

Türksat uydusu üzerinden frekans bilgileriyle sinyal alınabilir ancak yayınları izlemek için aktif Digiturk aboneliği gerekir.

Bein Sports 1 şifreli mi, frekans bilgileri ne? - 1. Resim

BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Yayın TürüFrekans (MHz)PolarizasyonSembol OranıFEC
HD Yayın11675Dikey (V)244443/4

Uydu alıcınızın “Kanal Ekleme” veya “Manuel Arama” bölümünden yukarıdaki frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerini girip arama başlatabilirsiniz.

Yayın şifreli olduğu için izleyebilmek adına Digiturk aboneliğinizin aktif olması gerekir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'un yanı başına da metro geliyor! 14 kilometrelik hat 2028'e kadar bitirilecekİTO'dan İsrail'e sert tepki: Tam bir haydutluk
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatayspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig maç yayın bilgileri - HaberlerHatayspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig maç yayın bilgileriSahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi - HaberlerSahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihiEmre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi? 9 Ağustos 2020'de vefat etmişti - HaberlerEmre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi? 9 Ağustos 2020'de vefat etmiştiAntalyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu - HaberlerAntalyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç yayın bilgileri belli olduHukuk Fakültesi barajı 100 bin mi, 125 bin mi? Danıştay kararı belli oldu - HaberlerHukuk Fakültesi barajı 100 bin mi, 125 bin mi? Danıştay kararı belli olduSamsunspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler - HaberlerSamsunspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Sonraki Haber Yükleniyor...