Antalyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu açılış haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü Antalyaspor, evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Antalyaspor-Kasımpaşa maçı canlı izleme bilgileri paylaşıldı. Maçın detayları, yayın bilgileri ve ilk 11 belli oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor Kasımpaşa maçı oynanacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, her iki takımın yeni transferleriyle dikkat çekiyor.

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk hafta maçı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan izlenebilirken, Türksat uydusu ve beIN Connect platformu üzerinden de şifreli olarak erişim sağlanabiliyor.

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDE İZLENİR?

Antalyaspor-Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kanalın şifreli yayını için Digiturk, Kablo TV veya beIN Connect aboneliği gerekiyor. beIN Connect, internet üzerinden maçı takip etmek isteyenler için ideal bir seçenek sunarken akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden erişim imkanı sağlıyor.

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor’un muhtemel 11’i şu şekilde: Doğukan, Bünyamin, Dzhikiya, Bahadır, Kenneth, Soner, Kaluzinski, Safuri, Van de Streek, Poyraz Efe, Cvancara

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i şu şekilde: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Espinoza, Hajradinovic, Ben Ouannes, Ali Yavuz, Kubilay

 

