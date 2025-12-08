8 Aralık 2025 Pazartesi günü Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından su kesintisine dair güncel bilgi paylaşıldı. Peki, "Manisa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte tüm ayrıntılar...

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Mersin'in bazı ilçelerinde su kesintisine ilişkin detaylar belli oldu.

Şehzadeler Akhisar ve Saruhanlı gibi birçok ilçede suların kesilmesinin ardından vatandaşlar "Manisa'da su kesintisi kaç saat sürecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

8 Aralık MASKİ su kesintisi: Manisada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü Manisa'nın Şehzadeler, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Saruhanlı, Soma'da su kesintisi yaşanıyor. Suların kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

8 Aralık MASKİ su kesintisi: Manisada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

8 Aralık MASKİ su kesintisi: Manisada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

8 Aralık MASKİ su kesintisi: Manisada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

8 Aralık MASKİ su kesintisi: Manisada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

8 Aralık MASKİ su kesintisi: Manisada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

8 Aralık MASKİ su kesintisi: Manisada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

8 Aralık MASKİ su kesintisi: Manisada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Haberle İlgili Daha Fazlası