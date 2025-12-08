Yunanistan’ın Türkiye–Libya deniz yetki mutabakatını iptal ettirme çabası Atina’nın istediği gibi sonuçlanmadı. Libya Temsilciler Meclisi, Yunanistan’ın baskılarını “egemenliğe müdahale” olarak nitelendirerek Atina’ya tarihi bir karşılık verdi. Meclis Başkan Yardımcısı Misbah Duma, “Türkiye ile yaptığımız anlaşma ulusal bir karardır. Yunanistan Libya’ya neyi onaylayacağını söyleyemez” diyerek Atina’nın en büyük korkusunu gerçeğe dönüştürdü.

Yunanistan’ın, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki mutabakatını iptal ettirme çabası beklediği karşılığı bulmadı.

Atina’nın “anlaşmayı iptal edin” çağrısı, Libya Temsilciler Meclisi’nde duvara tosladı.

Libya tarafı, Yunanistan’ın açıklamalarını ülkenin egemenliğine yönelik açık müdahale olduğunu belirterek Yunanistan'ı uyardı.

“YUNANİSTAN LİBYA’YA EMİR VEREMEZ”

Libya Temsilciler Meclisi resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Meclis Başkan Yardımcısı Misbah Duma’nın Atina yönetimine tepkisi aktarıldı.

Duma, Yunan Meclis Başkanı Nikitas Michail Kaklamanis'in açıklamalarına atıfla, Yunanistan’ın Libya’nın içişlerine müdahale ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Devlet tarafından akdedilen anlaşmalar egemen kararlardır ve hiçbir ülke Libya’ya bunları onaylama ya da iptal etme konusunda emir verme hakkına sahip değildir."

Açıklamada Libya’nın kararlarını yalnızca Libya halkını temsil eden meşru kurumların verdiği vurgulandı.

LİBYA’DAN ATİNA’YA DİPLOMASİ DERSİ

Libya Temsilciler Meclisi, deniz yetki anlaşmazlıklarında çözüm için medya açıklamalarının değil uluslararası hukuk çerçevesinin esas alınacağını ifade etti. Atina’ya yönelik çağrı netti:

“Libya’nın egemenliğine saygı gösterin ve içişlerine müdahale girişimlerini durdurun.”

YUNANİSTAN’IN TALEPLERİ KARŞILIK BULMADI

Kathimerini gazetesine göre Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis, 4 Aralık’ta Türkiye-Libya deniz yetki mutabakatının iptal edilmesini istemişti. Ancak Libya’nın kararlı duruşu, Atina’nın planlarını boşa çıkardı.

