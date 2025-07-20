Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'ye damgasını vurdu: Sınavın şampiyonlarına 'Togg' verilecek

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de ilk 10'da 6, ilk 100'de 24, ilk 1000'de 60 derece elde etti. Okul, iki öğrenciye Togg hediye edeceğini açıklarken müdür Özkan Öztürk, eğitim öğretim sürecinde dair detayları paylaştı.

Lise ve üniversite hayallerini gerçekleştirmek için LGS ve YKS'ye giren milyonlarca öğrenci sonuçlarını öğrendi. LGS'de 719 öğrencinin şampiyonluğu gündem oldu. Başta imam hatip ortaokullarındaki birinciler hakkındaki şaibe ithamları yargıya kadar taşındı.

YKS de ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven olurken, Alan Yeterlilik Testleri'nde ise sayısal alanında yine Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven, sözel ve eşit ağırlık alanında ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat birinci oldu.

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KARTAL AİHL'DE BÜYÜK BAŞARI

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla Kartal AİHL, farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkarttı.

Okul, sınav sonucuna göre, ilk 10'da 6, ilk 100'de 24, ilk 1000'de 60 derece elde etti. Söz konusu derecelerin 17'sini sözel, 10'unu sayısal, 20'sini eşit ağırlık, 13'ünü ise dil alanları oluşturdu.

Okuldan ilk 10'a giren öğrencilerin isimleri ve derece aldıkları alanlar şöyle:

"Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel ikincisi Yasin Yazıcı, üçüncüsü Safa Murat Çelik, beşincisi Yusuf Arda Özkan, yedincisi Muharrem Yüksel, onuncusu Muhammed Yasir Kılıç. Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça altıncısı Yasin Yazıcı."

Lise bünyesindeki Kartal Eğitim Vakfı tarafından, okuldan ilk 3'e giren 2 öğrenciye yerli otomobil Togg hediye edilecek.

"BAŞARIDA OKUL İKLİMİNİN DESTEĞi VAR"

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, "Bu başarı olarak gözüken şeyde aslında çocuklarımızın arkasında çok güçlü bir karakter inşası var. Okul ikliminin desteği var"

OKULDAKİ ÖĞRENİM SÜRECİ

Lisenin çok yönlü kabiliyetler, maharetler geliştirmeye yönelik bir okul olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Okulumuzun aslında iki tane hazırlık sınıfı var. Birincisi, öğrencilerimiz geldiğinde dil eğitimini aldıkları hazırlık sınıfı. Bir de 12'nci sınıfımız, onu da üniversiteye hazırlık olarak tanımlayabiliriz. Öğrencilerimize her sınıf kademesinde farklı bir eğitim, katkı sunmaya çalışıyoruz. Hazırlıkta dil eğitimi var.

9 ve 10'uncu sınıfta çok yönlü şahsiyet geliştirme programları uyguluyoruz. 11'inci sınıfa geldiği zaman üniversite hazırlık sürecini başlatıyoruz. Ve çocuklarımız şahsiyetlerini, kabiliyetlerini, maharetlerini geliştirmiş bir durumda YKS sürecinin içerisine giriyorlar.

İki sene süren butik bir okul dershanesinin içerisine girerek o iklimde bu başarıya ulaşıyorlar. Ne var içerisinde? Kaynaklar, destek olan hocalarımız, dersler var. Öğrencilerimiz hiçbir şekilde dershaneye gitmeden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu başarıyı elde ediyorlar. Disiplinli bir süreç yaşıyorlar, biz de o süreçleri destekliyoruz. Disiplin olduğu zaman başarı bir lütuf olarak zaten sonunda geliyor"

5 DİL ÖĞRETİYORLAR

Öztürk, lisenin fen ve sosyal proje okulu olduğunu, hazırlık sınıfında İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci dil olarak Arapça eğitimi verdiklerini anlattı.

9 ve 10'uncu sınıfta "Kartal Akademi" olarak adlandırdıkları, çocuklara destek amaçlı bağımsız bir müfredat uyguladıklarını, doğa ve mühendislik, kültür sanat, spor, insan ve toplum bilimleri ile bilim olimpiyatları olmak üzere yaklaşık 50 atölyede öğrencilere eğitim verdiklerini aktaran Öztürk, bu atölyelerin içerisinde "Hobi Diller" olarak tanımladıkları eğitimlerle öğrencilere taleplerine göre Rusça, Almanca, İspanyolca, Japonca, İbranice gibi diller öğrettiklerini söyledi.

ÜNİVERSİTE ÇAPINDA LABORATUVAR

Okulun öğrencilere sağladığı imkanlara değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Okulumuzun bir bilim merkezi var. Burası 1000 metrekarelik bir alan. Fizik, kimya, biyolojiyle ilgili laboratuvarlar var. Üniversite çapında yani içerisinde yüksek lisans, doktora yapılabilecek bir Ar-Ge laboratuvarına sahip öğrencilerimiz. Okulumuzdaki bu bilim merkezinde, teknoloji laboratuvarımız, inovasyon laboratuvarımız gibi böyle çok rafine mekanlar da var. Öğrencilerimiz mesela inovasyon laboratuvarımızda sabit kanat, döner kanat, elektrikli araç, su altı cihazları gibi cihazların hem yazılımını hem donanımını bizzat kendileri çalışarak burada sistematik bir çalışmayla gerçekleştiriyorlar"

Öztürk, uluslararası eğitim programlarına ilişkin, "Hazırlık sınıfından sonra Cambridge Üniversitesinin lise diploma sertifikasını veren 10, 11 ve 12'nci sınıflarda da Uluslararası Bakalorya Programı'nı uygulayan bir okuluz.

Bugün YKS'nin neticesinde dil derecelerimiz de var. Öğrencilerimiz bu programdan geçtikten sonra üst düzey bir dil becerisine sahip oluyorlar.

Bitirme tezi yazıyorlar. Her dersle ilgili makaleler yazıyorlar. Bunun dışında okulumuzun yurt dışında eğitim faaliyetleri gerçekleştiren bir okul olduğunu söylememiz de mümkün" şeklinde konuştu.