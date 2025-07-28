2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca üniversite adayı gözlerini YKS tercih kılavuzu duyurusuna çevirdi. ÖSYM tarafından duyurulacak olan YKS tercih kılavuzu, adayların geleceğini şekillendirmesi adına oldukça önemlidir. Peki, 2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

YKS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu haline geldi. Türkiye'de milyonlarca öğrenci, bu sene üniversite hayallerine ulaşmak için YKS sınavına gird, Haziran ayında gerçekleşen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sonuçlar açıklandı.

ÖSYM tarafından 19 Temmuz 2025 tarihinde YKS sonuçlarının duyurulmasıyla tercih süreci başladı. Peki, 2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

2025 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025 YKS tercih kılavuzunun 30 Temmuz 2025 tarihinden önce, erişime açılması bekleniyor. ÖSYM, 2025 YKS tercih kılavuzu kısa süre içinde duyuracaktır.

Kılavuzda, adayların tercih yapabileceği yükseköğretim programlarının kodlarını, kontenjanlarını, taban puanlarını ve özel koşulları yer alacaktır.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin resmi takvimine göre, 2025 YKS tercih dönemi 30 Temmuz 2025’te başlayacak ve 11 Ağustos 2025’te tamamlanacak.

Adaylar, bu tarihler arasında tercihlerini ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden ya da mobil uygulamadan bireysel olarak yapabilir. Ayrıca, TYT, AYT ve YDT puan türlerine bakarak başarı sıralamalarının dikkate alınması önemlidir.