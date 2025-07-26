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2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercihler 30 Temmuz'da başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercihler 30 Temmuz&#039;da başlıyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2025 YKS tercih kılavuzu gündemde. ÖSYM'nin hazırladığı YKS sınavında TYT, AYT ve YDT oturumlarına girenler 2 veya 4 yıllık üniversiteler için tercih kılavuzunu kontrol etmek istiyor. 2025 YKS tercih kılavuzu açıklanma tarihi araştırılıyor.

2025 YKS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de. YKS sonuçlarına göre adaylar başarı sıralaması ve aldıkları puanı değerlendirerek kılavuza göre üniversite tercihlerini yapmak istiyor. 30 Temmuz'da başlayacak tercih süreci öncesi 2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? araştırılıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 YKS tercih işlemleri 30 Temmuz tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek.  

Adaylar tercihlerini, yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapacaklardır. 

Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercihler 30 Temmuz'da başlıyor - 1. Resim

2025 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

2025 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ne zaman açıklanacağı bilinmeyen tercih kılavuzu için ÖSYM'den yapılacak duyurular takip ediliyor. 

YKS TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri, tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre yapılacak. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini yapacaklar. Bu süreçte tüm sorumluluk adaylara aittir. 

Tercih edeceğiniz üniversite ve bölümlerin puanları ve başarı sıralaması verilerinin önceki yıllara ait olduğunu unutmamak gerekiyor. Puanlar yıldan yıla daha değişkenlik gösterse de başarı sıralaması daha sabit bir grafik çiziyor. Bu nedenle uzmanlar başarı sıralamasına göre tercih yapılmasını öneriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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