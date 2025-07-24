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Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı?
Üniversite, İkinci Öğretim, YKS, Öğretim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS tercih sürecinde adaylar üniversitelerde tercih yapabilecekleri bölümleri araştırıyor. Adaylar üniversitelerde ikinci öğretim olup olmadığını merak ediyor.

Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci öncesi adaylar, gidebilecekleri bölümleri takip ediyor. 

ÜNİVERSİTELERDE İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, 10 Temmuz 2024’te düzenlenen 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda, devlet üniversitelerindeki tüm ikinci öğretim programlarının kapatıldığını resmen açıkladı.

Bu karar, 2024-2025 akademik yılından itibaren geçerli oldu. Özvar, bu adımın “program kalitesini artırma” hedefiyle alındığını vurgularken vakıf üniversitelerine de ikinci öğretim programlarını kapatıp istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara yönelmeleri çağrısında bulundu. 

Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı? - 1. Resim

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI TAMAMEN KALDIRILDI MI?

Devlet üniversitelerindeki tüm ikinci öğretim programlarının 2024-2025 akademik yılı itibarıyla kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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