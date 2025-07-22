2021 yılında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararıyla Adalet önlisans programı kapatılarak yerine Mahkeme Büro Hizmetleri programı getirildi. 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla Adalet bölümü kapanıp kapanmadığı ve DGS ile hukuk fakültelerine geçiş araştırmaları yapılıyor.

Adalet bölümü kapandı mı, hukuka geçiş var mı konular gündeme geldi. YKS 2025 tercih sürecine girecek adaylar, program isimleri araştırırken adalet bölümü hakkındaki detayları merak ediyor.

ADALET BÖLÜMÜ KAPANDI MI?

YÖK'ün 26 Mayıs 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında aldığı kararla, Adalet Açıköğretim (AÖF) ve uzaktan öğretim önlisans programları, 2022 YKS'den itibaren yeni öğrenci alımlarını durdurdu.

Adalet Meslek Yüksekokulları, “Mahkeme Büro Hizmetleri” ve “Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” gibi programlara dönüştürüldü.

ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ VAR MI?

YÖK'ün 2021 kararıyla, Adalet önlisans programından Hukuk Fakültesi'ne DGS ile geçiş imkanı kaldırıldı. Bu karar hala geçerliliğini koruyor. Adalet programından mezun olan öğrenciler, daha önceki yıllarda DGS ile Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapabiliyorken bu hak yalnızca 2021 öncesi kayıtlı öğrenciler için geçerli tutuldu.

Yeni sisteme göre Mahkeme ve Büro Hizmetleri programından mezun olanlar için Kamu Yönetimi, İşletme, Halkla İlişkiler ve Tanıtım gibi lisans programlarına geçiş yapılabiliyor.

HUKUK FAKÜLTESİNE DGS İLE GEÇİŞ YAPILIR MI?

Mahkeme Büro Hizmetleri ve yeni açılan diğer önlisans programlarından DGS ile Hukuk Fakültesi’ne geçiş imkanı bulunmuyor.