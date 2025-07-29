İBB'ye yeni yolsuzluk soruşturması! Çok sayıda gözaltı var

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını genişletti.

Bugün İBB iştiraki İETT'ye operasyon düzenlendi.

Nefes'in haberine göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet - Genel Müdür

Kazım Taylan Sever - Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - Muhasebe Müdürü

Şeymus Oral - Mali İşler Daire Başkanı

AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında suç örgütünün İsfalt ve İett’den aldığı fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Öte yandan gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 20'si gözaltına alınırken 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İRFAN DEMET KİMDİR?

1976 yılında Kırıkkale’de doğan İrfan Demet, ilk ve orta dereceli öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Jandarma Okullar Komutanlığı Uz.J.-Astsb.Sınıf Okulu ve Kara Harp Okulu SUTASAK eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olup İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır.

1996 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli illerde Karakol Komutanlıkları, Trafik Tim Komutanlığı, Ulaştırma Takım Komutanlığı, Lojistik Şube Müdürlüğü, İşletme Destek Şube Müdürlüğü, Motor Yenileme Bölüm Amirliği, Bölük Komutanlıkları ve Bakım Onarım Komutanlıklarında görev yapmış olup 16 Nisan 2020 tarihinde kendi isteğiyle Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Rütbesiyle emekli olmuştur.

27 Nisan 2020 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı olarak atanmış, 28 Nisan 2021 tarihinde İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Temmuz 2023 itibarıyla İETT Genel Müdürü görevine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.