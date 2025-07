19 Mart'tan bu yana 41 kişi itirafçı oldu! EKO-SİSTEM Çöküyor

İBB’yi saran ahtapotun kolları tek tek ortaya çıkıyor. 19 Mart’ta başlayan İBB operasyonlarının ardından Özgür Özel başta olmak üzere CHP’liler, yolsuzluklarını örtmek için türlü algı oyunlarına kalkışsa da siyaseti, ekonomiyi ve medyayı dizayna yeltenen ‘sistem’ adı verilen derin yapı, itirafçıların açıklamalarıyla günden güne çözülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine(İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması her geçen gün genişliyor. 19 Mart’ta düğmeye basılan operasyonların sekiz ayrı dalgasında 330 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluklar örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın adamları İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 105 kişi tutuklandı. 215 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Aralarında örgütün kritik isimlerinden Emrah Bağdatlı’nın da bulunduğu 10 şüpheli firar etti.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olan Murat Abbas, Ertan Yıldız, Ali Nuhoğlu, Âdem Soytekin ve Gökmen Togay gibi İBB’de üst düzey isimler ile iş adamlarının da aralarında bulunduğu 40 isim tahliye edildi.

Elde edilen deliller, şüphelilerin itirafları ve örgütün mağdur ettiği iş adamlarının ifadeleri İBB’de nasıl bir yolsuzluk çarkı kurulduğunu gözler önüne serdi. Son olarak itiraf halkasına eklenip tahliye olan isim İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay oldu.

İBB’de adına ‘sistem’ denilen yolsuzluklarla ilgili önemli itiraflar bulundu. İşte yolsuzluk soruşturmasında şu ana kadar yapılan itiraflardan öne çıkanlar:

İSFALT Genel Müdürü Korzay: (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı) Ertan Yıldız bana ‘Sistem denilen bir yapı var. O da bu ismi bilir, oraya 30 milyon lira göndermeden parasını ödemezler.’ dedi. Ben telefonda Ertan Yıldız’a ‘Bunlar delirmiş, bu nasıl iş?’ şeklinde tepki verdim. Bunun üzerine Ertan Yıldız bana ‘Sen sistemi ilk defa mı duydun, bunu bilmiyor musun?’ diye sordu. Ben böyle bir şey duymadığımı söyleyince ‘Seçim öncesi kampanya için bütçe lazım’ dedi.

"TALİMAT YUKARIDAN"

İBB, her ayın son haftası nakit para dağılım toplantısı yapıyordu. Toplantıya başkanlığı (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya (şüpheli) yapıyordu. Katılımcılar, iştirakler grup başkanları, İETT genel müdürü ve mali işler daire başkanı oluyordu. Bu toplantıda İBB’ye aylık gelecek paranın dört kanala dağıtımı planlanıyordu. Bunlardan birinci İBB, ikinci iştirakler, üçüncü İETT ve dördüncü piyasadır. Her ne talep yaparsak yapalım toplantı sonucunda karara bağlanan rakamlar iştiraklere her ay düşerek gelmeye başladı. Yöneticisi bulunduğum İSFALT ciddi maddi zorluklar yaşamaya başlamıştı. Vergi ve SGK borçlarını ödeyemez duruma gelmiştik. Bundan dolayı ihalelere de giremiyorduk. Ben bu durumu Karakaya’yla paylaşıp bunun için bir çözüm istediğimde bana ‘Bunun yukarının talimatı olduğunu, bir şey yapamayacağını’ söylüyordu. Aziz İhsan Aktaş’ın Baki Aydöner’e (şüpheli) 100 bin dolar verdiğini kendisinden duydum. Beni Baki’yle tanıştırmam konusunda sıkıştırıyordu.

İMAMOĞLU'NUN PARA KASALARINDAN MÜTEAHHİT ADEM SOYTEKİN: Operasyon öncesi Fatih Keleş’in sistemin paralarını güvenli evlere sakladığını söyledi. Tuzla’da KİPTAŞ tarafından yapılan 75 dairenin partide ağırlığı olan kişilere ve kurultay sürecinde satın alınan delegelere verildiğini anlattı. Ekrem İmamoğlu’nun Güneşli-Bağcılar metro hattından yüzde 7, Ambarlı Arıtma Merkezi işinden yüzde 10 pay aldığını belirtti. Birçok CHP üyesinin KİPTAŞ’ta işe gitmeden maaş aldığını söyledi. Medya AŞ ile Kültür AŞ’deki işlerin yüzde 20’sinin gerçek olduğunu kaydetti. İmamoğlu ile Ertan Yıldız’ın Viyana’daki “Kent Restoran” diye bilinen grupla ortak otel yaptıklarını, bu yüzden para çıkardıklarını belirtti. “İmamoğlu ve Yıldız’ın paralarının bir kısmı Viyana’da resmîleştirilmiştir. Bir kısmını da Murat Gülibrahimoğlu, Londra’ya, bir kısmını ise İspanya’ya kaçırmıştır” beyanında bulundu. İmamoğlu ve adamlarını kurtarmak için dosya kapsamında 130-140 avukat finanse edildiğini belirtti. Cezaevindeyken İmamoğlu’nun “Âdem dik dur, bizi satma” şeklinde not göndererek susturulmaya çalışıldığını anlattı.

‘DİKKATLİ OLUN’ İKAZI

İBB MECLİSİ İŞTİRAKLER KOMİSYONU BAŞKANI ERTAN YILDIZ: Yıllık cirosu 150-200 milyon dolar civarında olan Cebeci hafriyat döküm sahası işlerinin, belediye iştiraki baypass edilerek Murat Gülibrahimoğlu’na verildiğini, İmamoğlu’nun bu haksız kazancın gayri resmî ortağı olduğunu söyledi. “Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş de toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florya da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş’in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi. Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu bir çok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir” dedi.

İSTAÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZİYA GÖKMEN TOGAY: Farklı iştiraklerde çalışıyormuş gibi gösterilen 70-80 kişilik gayri resmî ve kontrolsüz bir yapı kurulduğunu anlattı. “Satın alma, ihaleye çıkış, ihale sonuç, atama, terfi, finansal süreçler, sendikal süreçler ve benzeri tüm yönetim kurulu kararları bu koordinatörlükler üzerinden Yıldız tarafından onaylanıyor, daha sonra yönetim kurulu imzasına çıkıyordu. Yönetim kurulu kararlarının aslının üzerine İBB kaşesi vuruyordu. Bu kaşenin anlamı Ertan Yıldız’ın bu kararı onayladığı manasına gelmekteydi. Sonrasında bu yönetim kurulu kararları imzaya çıkıyor ve imzalar atılıyordu. Bu yapı yaklaşık 1,5 yıl öncesine kadar bu şekilde devam etti. Söz konusu anlattığım yapı, gayriresmî olarak hiçbir hukuki altyapısı olmadan kontrolsüz yürütülmüş bir yapıldı”dedi.

MUSLUKLAR BİZE AKACAK

İŞ ADAMI SARP YALÇINKAYA: İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal’ın hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paraları özet jetle yurt dışına götürdüğünü söyledi. Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun İBB’den aldığı işlerden aylık 1 milyar liranın üzerinde ciro yaptığını anlattı. CHP’li delegeleri satın alarak Özgür Özel’in kazanmasını sağladıklarını, İmamoğlu’nun para kasası Fatih Keleş’in “100 yıllık CHP’yi aldık. Az kaldı, Ekrem Baba cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak. Kaşıkla verip kepçe ile alacağız. Cumhurbaşkanlığı fonuna para bulmak için AVM’lerden 10 milyon dolar, küçüklerden 5 milyon dolar tahsilat yapmak, seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var” dediğini, adliyedeki casus savcılar aracılığıyla İmamoğlu’nun operasyonun geldiğini öğrenip cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasının öne aldığını anlattı.

“169 MİLYON LİRA VERDİM”

İŞ ADAMI ALTAN GÖZCÜ: KİPTAŞ’tan ev alan vatandaşlardan yüzde 2 komisyon alındığını. Bu projede Âdem Soytekin herhangi bir dayanak olmadan KİPTAŞ’ın dışında kendisi de bu devirlerden %2 komisyon alınmasını zorunlu tutulduğunu söyledi.

İŞ ADAMI AHMET SARİ: İBB’den hak ettiği 3 milyar liranın üzerindeki ödemenin yapılmadığını, bu süreçte alacaklarını tahsil edebilmek için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’in kendisinden para istediğini söyledi. Yıldız’a farklı tarihlerde 63 milyon lira, Keleş’e de 17 farklı tarihte toplam 169 milyon 500 bin lira vermek zorunda kaldığını aktaran Sari, ödemelere ilişkin dekontları soruşturma dosyasına sunacağını kaydetti.

NUHOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ ALİ NUHOĞLU: İBB’nin iştiraklerine yaptığı işlerde hak ediş ödemelerini alabilmek için kendilerine belli bir komisyon verme zorunluluğu dayatıldığını savundu. İSKİ ihaleleri karşılığı İmamoğlu’nun sahip olduğu İmamoğlu İnşaat’a, villaları komisyon olarak verdiğini itiraf etti Ödemelerle ilgili görüşmeleri Fatih Keleş’le yaptığını, farklı tarihlerde toplam 4 milyon 836 bin liranın çalışanları tarafından Keleş’in kardeşine teslim edildiğini belirtti.

“ÇUVALLA PARA GELİRDİ”

REKLAMCI AHMET ÇİÇEK:Murat Ongun’un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB’le iş yapmalarının imkânsız olduğunu aktardı. Ongun’la birlikte fiyatları belirleme noktasında yetkili olan Eyüp Subaşı’nın (şüpheli) tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Ongun’a verdiğini, Ongun’un da bu şekilde diğer firmalara “Bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın.” şeklinde duyuru yaptığını, bu şekilde usulsüz iş alımlarıyla ihale süreçlerinin başladığını dile getirdi.

ERTAN YILDIZ'IN ŞOFÖRÜ BAYRAM YILDIRIM: Yıldız için “Evine 2-3 günde bir çuvalla para gelirdi. Paralar farklı kişiler tarafından getiriliyordu. Operasyondan sonra da para gelmeye devam etti. Yıldız, Almanya’daki eve büyük bir kasa yaptırdı ve paraların bir kısmını uçakla buraya taşıdı” dedi.

BERAK ÇAĞRI KAPKİ:Avukatların bir şey söylememesi için kendisine baskı kurduğunu söyledi. Suçtan elde edilmiş nakit paraları emniyete tahsisli çakarlı araçlarla taşıdıklarını söyledi.

BAVULLARDA PARA VARDI

İŞ ADAMI AHMET ÇİÇEK: Murat Kapki’nin sahibi olduğu Kapki Medya ve BFK isimli firmalara yüzde 6 komisyonla sahte fatura kestiğini itiraf etti. Otel odasında kameralar kapatılarak yapılan görüşmede kaydedilen bavulun jammer değil para olduğunu söyledi. “Görüntülerde yer alan bavullarda da para olduğundan eminim çünkü ben de Murat Kapki’ye bavul ile para taşıdığımdan bavulun şişkinliği ve şeklinden bunu anlayabilirim” dedi.

İBB KÜLTÜR AŞ GENEL MÜDÜRÜ MURAT ABBAS: “Bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesi ile alakalı söylemleri ve talimatları oldu. Murat Kapki’nin firmasına, İstanbul Çiçekleri Büfeleri ihalesinin ise Ali Tarakçı’nın şirketine verilmesiyle alakalı bizzat bana Murat Ongun’un söylemleri oldu” dedi.

ELDEN PARA TESLİMİ

İŞ ADAMI SEYFİ BEYAZ: Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü. Bu talebin, Bakırköy Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini belirtti. Beylikdüzü’nde bir projelerinin ruhsatı için Âdem Soytekin aracılığıyla 3 milyon TL rüşvet verdiklerini söyledi. “Biz iskân alamadığımız için yaklaşık 200 daire sahibi bize dava açtı” diye dert yandı.

İŞ ADAMI EYÜP SUBAŞI: Fatih Keleş’in İBB’den verilen iş karşılığı yüzde 10 komisyon komisyon ödemeyi kabul ettiğini söyledi. “Fatih Keleş’e Florya’da bulunan başkanlık konutundaki çalışma ofisinde parça parça olmak üzere farklı tarihlerde toplamda 8-10 defa 5 milyon lira civarı parayı elden teslim ettim” dedi.