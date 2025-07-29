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Henüz 24 yaşındaydı... Görev başında vefat etti, nedeni ortaya çıktı! Cenazede kahreden detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da ameliyattan çıktıktan sonra kalp krizi geçiren intörn doktor Cem Tadal, 24 yaşında hayatını kaybetti. Tadal'ın 8 ay önce annesiyle beraber motosiklet kazası geçirdiği ve annesini kaybettiği öğrenildi.

Acı olay Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşandı. 24 yaşındaki intörn doktor Cem Tadal, görev yaptığı Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyattan çıktıktan sonra asansörden inerken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Henüz 24 yaşındaydı... Görev başında vefat etti, nedeni ortaya çıktı! Cenazede kahreden detay... - 1. Resim

ANNESİYLE BERABER KAZA GEÇİRMİŞ

Genç doktor Tadal'ın yere yığıldığını gören meslektaşları zaman kaybetmeden ameliyata alarak müdahalede bulundu. Meslektaşlarının tüm çabasına rağmen Tadal, kurtarılamayarak kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Henüz 24 yaşındaydı... Görev başında vefat etti, nedeni ortaya çıktı! Cenazede kahreden detay... - 2. Resim

Genç yaşta vefat eden doktor Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosiklet ile geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın yanına defnedildi.

Henüz 24 yaşındaydı... Görev başında vefat etti, nedeni ortaya çıktı! Cenazede kahreden detay... - 3. Resim

ACILI BABA KONUŞTU

Eşinin ölümünden 8 ay sonra kalp krizi sonucunda evladını kaybeden acılı baba Murat Tadal, kendisinin hastaneye gittiğinde oğlunun kalp krizinden öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Henüz 24 yaşındaydı... Görev başında vefat etti, nedeni ortaya çıktı! Cenazede kahreden detay... - 4. Resim

Baba Tadal, "Oğlum, hastanede çalışırken baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirirken beni aradılar. Oğlunuz baygınlık geçirdi dediler ve hastaneye gittim. Ben hastaneye gittiğimde oğlum kalp krizinden vefat etmişti. Oğlum doktorluk okuyordu. Oğlum; çalışkan, iyi, efendi, saygılı, dürüst ve herkes tarafından sevilen bir insandı.

Oğlumun herhangi rahatsızlığı yoktu ve annesini 8 ay önce trafik kazasında kaybetmiştik. Oğlum bu yıl son sınıftı ve doktor olacaktı. Bu son zamanlarda kalp krizi gittikçe çoğalıyor. Kalp krizi gençlerden daha çok çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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