Karısını vuran adamdan skandal savunma!

Aksaray'da 75 yaşındaki adam, 51 yaşındaki karısını vurdu. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken tutuklanan kocanın gazetecilerin "Ölebilirdi eşiniz, pişman mısınız?" sorusuna verdiği cevap olay oldu.

Olay Aksaray'da yaşandı. 75 yaşındaki N.D. ve 51 yaşındaki karısı arasında tartışma çıktı.

Tartışma alevlenince sinirlerine hakim olamayan N.D., evde bulunan tabancayla karısına bir el ateş etti. Kolundan yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, tabanca sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SKANDAL CEVAP

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.D.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen adam, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı basın mensuplarının "Ölebilirdi eşiniz, pişman mısınız?" sorusuna "Ben de ölebilirdim" diyen N.D., polis aracıyla cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.