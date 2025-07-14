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Aksaray'da kadın sürücü polisi peşine taktı! Gerçek kaza yapınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aksaray&#039;da kadın sürücü polisi peşine taktı! Gerçek kaza yapınca ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan kadın sürücü lastiğinin patlamasıyla jant üzerinde de kaçmayı sürdürdü. Ekiplere zor anlar yaşatan sürücü kaza yapınca her şet ortaya çıktı. Suç üstüne suç işledi...

Olay, Tacin Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Devriye gezen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 68 KV 444 plakalı cipin kontrolsüz bir şekilde seyrettiğini fark etti.

Aksaray'da kadın sürücü polisi peşine taktı! Gerçek kaza yapınca ortaya çıktı - 1. Resim

Kontrol etmek için "dur" ihtarında bulunan ekipler hızla kaçan sürücünün peşine düştü. Polis hem trafiğin hem de kaçan sürücünün can güvenliği ve herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi amacıyla kontrollü ve uzakta takip yaptı.

Aksaray'da kadın sürücü polisi peşine taktı! Gerçek kaza yapınca ortaya çıktı - 2. Resim

LASTİĞİ YOLA FIRLADI, HALA KAÇTI

E-90 Karayolu üzerinde başlayan kovalamacada sürücü polise izini kaybettirmek için Tacin Mahallesi'nde ara sokaklara girdi. Trafiği de tehlikeye atarak hızla kaçmayı sürdüren sürücü bir ara aracın sol ön lastiğini kaldırımın köşesine çarptı. Çarpma sonucu aracın sol ön lastiği patlarken sürücü buna rağmen kaçmayı sürdürdü. Bir süre sonra lastik dağılarak tamamen janttan kopup yola savrulurken, sürücü jant üzerinde de kaçmaktan vazgeçmedi. Yaşanan kovalamaca sürücünün araziyi yol sanıp girmesi ve kaza yapması sonucu son buldu.

Aksaray'da kadın sürücü polisi peşine taktı! Gerçek kaza yapınca ortaya çıktı - 3. Resim

POLİSLER KADIN OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Duran araç sürücüsünün kadın olduğunu gören polis ekipleri olaya daha da hassas yaklaşarak A.A. (26) isimli kadını araçtan indirmek istedi. İnmek istemeyen sürücü olay yerine gelen trafik ekiplerince alkol muayenesinden geçirildi. Yapılan kontrolde sürücü yasal sınırın 6 katını aşan 3.24 promil alkollü çıktı.

Aksaray'da kadın sürücü polisi peşine taktı! Gerçek kaza yapınca ortaya çıktı - 4. Resim

Polis memurları tarafından araçtan inmesi için ikna edilmeye çalışılan kadın uzun süre araçtan inmezken, olay yerine çağırdığı arkadaşının gelmesiyle araçtan indirildi.

Aksaray'da kadın sürücü polisi peşine taktı! Gerçek kaza yapınca ortaya çıktı - 5. Resim

Bu kez de polis aracına binmemek için direnen kadın sürücü arkadaşıyla birlikte polis memurlarına ecel teri döktürdü. Dakikalarca uğraşan ekipler en sonunda sürücüyü polis aracına bindirmeye razı etti.

Aksaray'da kadın sürücü polisi peşine taktı! Gerçek kaza yapınca ortaya çıktı - 6. Resim

Sürücünün yapılan sorgulamasında ehliyetinin de olmadığı anlaşılırken, sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 27 bin 944, araç ruhsat sahibine de 18 bin 677 lira para cezası kesti. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Alkollü kadın sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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