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Malatya'da yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya&#039;da yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a gitmekte 26 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıktı. 

Malatya'da yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Otobüs, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Malatya'da yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var - 4. Resim

Malatya'da yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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