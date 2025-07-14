Malatya'da yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a gitmekte 26 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıktı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Otobüs, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.