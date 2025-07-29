Ümraniye'de korkunç olay! Sokak ortasında kadına yapmadığı kalmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 08:56 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 09:20 - Güncelleme:

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Ümraniye'de bir adam, kendisinden ayrılmak istediğin öne sürdüğü kadını tekme tokat darbetti. Elinde silah da olduğu görülen şüphelinin o anları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Korkunç görüntülerin adresi bu kez Ümraniye oldu. Şüpheli erkek iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen kadını boş bir araziye götürdü. Burada tekme tokat kadını darbeden şahsa, yanındaki kişi engel olmak istedi ancak başarılı olamadı. İlgili Haber Karısını vuran adamdan skandal savunma! BAŞINA SİLAH DAYADI! Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin yere yığılan kadının başına silah dayadığı ve küfür ettiği görüldü. Etraftaki vatandaşların bağırması üzerine şüpheli olay yerini terk ederken o görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar