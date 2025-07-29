Terörsüz Türkiye sürecinde meclis ayağı başlıyor! Komisyonda taşlar yerine oturuyor

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlamasının ardından Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te kurulması hedeflenen komisyon ile ilgili hazırlıklar son aşamaya geldi.

Bilindiği gibi İyi Parti’nin katılmayacağını açıkladığı, CHP’nin ise belirsizliğini koruduğu komisyona girecek AK Parti’den 21, CHP’den 10, DEM Parti ve MHP’den 4’er, İyiParti ve Yeni Yol Partisinden 3’er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP,DSP ve DP’den 1’er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

MHP’nin önceki gün komisyona vereceği isimleri açıklamasının ardından DEM Parti de üyelerin isimlerini ilan etti. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek komisyona gönderilecek isimler olarak belirlendi.