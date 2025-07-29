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Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: 10 yılda yanacak alan 1,5 ayda küle döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: 10 yılda yanacak alan 1,5 ayda küle döndü
Orman Yangınları, Cihat Yaycı, Türkiye, Ege, Akdeniz, Marmara, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir yanındaki ormanlarda yangınların biri sönerken diğeri başlıyor. Sadece Ege ve Akdeniz değil, Marmara ve Karadeniz de artık yangın riski altında. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Bu yıl ise 10 yılda yanabilecek 100 bin hektar orman sadece 1,5 ayda kül oldu." dedi.

YEŞİM ERASLAN -  Yangınların sıklığı ve çıkış noktaları, sabotaj şüphelerini artırıyor. Resmî verilere bakılınca orman yangınlarının hiç de normal olmadığına dikkat çeken Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı “2021’de yanan orman miktarı son 18 yılı geride bıraktı. 2000-2020 arasında yıllık ortalama 9 bin 940 hektar yanarken, 2021’de ise aniden 139 bin 503 hektar ile rekor kırdı. Bu yıl ise 10 yılda yanabilecek 100 bin hektar orman sadece 1,5 ayda kül oldu. Bu yangınları doğal bir olaya, bir rastlantıya bağlamak ne kadar doğru bilemiyorum” dedi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: 10 yılda yanacak alan 1,5 ayda küle döndü - 1. Resim

Yangınların demografik sonuçlarının ağır olacağını vurgulayan Yaycı şöyle devam etti:

Yangın çıkan yerlerde insanlar evlerini terk ediyor. Yanan yerler sadece hayat alanı değil sanayi bölgesi ve ciddi tarım alanlarımız var. Resmen Türkiye’nin demografisiyle oynanıyor. Türkiye’nin her tarafında olması hayatın olağan akışına uygun değil. Yangına neden olanlar ağırlaştırılmış hapse mahkûm olmalı ve kasıtlı çıkaranlar ise afişe edilmeli.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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