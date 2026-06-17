Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi'nde küresel gündeme ilişkin kritik başlıklar ele alınırken, liderler arasındaki samimi diyaloglar da kamuoyunun ilgisini çekti. Geçtiğimiz yıl Gazze konulu bir zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigarayı bırakma tavsiyesi üzerine “Bırakırsam birini öldürmek zorunda kalırım.” diyen İtalya Başbakanı Meloni, bu alışkanlığını bıraktığını açıklarken, liderler şaşkınlığını gizleyemedi. Salonda gerçekleşen esprili diyalog kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Fransa'nın Évian-les-Bains kentinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra liderlerin ayaküstü sohbetlerine de sahne oldu. Zirvenin dikkat çeken anlarından biri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bıraktığını açıklaması oldu. Sigarayı bırakmasının zor olduğunu her fırsatta dile getiren Meloni'nin bu açıklaması, liderleri şaşkına çevirdi.

The Telegraph'ın aktardığına göre, liderler toplantı öncesinde sohbet ederken Meloni'nin "Biraz kahve içmem gerekiyor" dediği duyuldu. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bu sabah mı? Uyanmak için mi?" diye sorarken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de esprili bir şekilde "Ve bir sigara?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Bırakırsam katil olurum demişti! Meloniden liderleri şaşkına çeviren itiraf: Tebrik yağdı

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’DEN ESPRİLİ YORUM

Meloni'nin "Hayır, bıraktım" cevabı salondaki liderleri şaşırttı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, "Bunu bıraktınız. Bravo" sözleriyle Meloni'yi tebrik ederken, Von der Leyen de "Güzel" değerlendirmesinde bulundu. Merz ise şaşkınlığını gizlemeyerek "Dün gece mi?" diye sordu. Meloni ise sigarayı "Bir ay önce" bıraktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Bırakırsam katil olurum demişti! Meloniden liderleri şaşkına çeviren itiraf: Tebrik yağdı

Sohbet sırasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya sigarayı ne zaman bıraktığını sordu. Costa ise bu alışkanlığı 21 yıl önce terk ettiğini belirterek "Bir daha asla geri dönmedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Bırakırsam katil olurum demişti! Meloniden liderleri şaşkına çeviren itiraf: Tebrik yağdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN UYARISINA UYDU

Meloni'nin sigarayı bıraktığını açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı bir uyarıyı da yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi sırasında Meloni'ye, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" şeklinde esprili bir ifadede bulunmuştu. Meloni ise gülerek, "Biliyorum, biliyorum. Ama eğer sigarayı bırakmaya zorlanırsam birini öldürürüm" cevabını vermişti. Sohbete katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da "Bu imkansız gibi" sözleriyle espriye dahil olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Bırakırsam katil olurum demişti! Meloniden liderleri şaşkına çeviren itiraf: Tebrik yağdı

The Telegraph'a göre Meloni, kaleme aldığı bir kitapta ise sigarayı bıraktıktan 13 yıl sonra yeniden bu alışkanlığa başladığını anlatmıştı. İtalyan liderin yıllardır sürdürdüğü sigara alışkanlığını bırakması, bu nedenle G7 liderleri arasında şaşkınlıkla karşılandı.

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