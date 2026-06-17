Günden güne gelişen yapay zeka dolandırıcılık yöntemlerinde de aktif rol oynuyor. INTERPOL verilerine göre yapay zekadan kaynaklanan dolandırıcılık 2025 yılında 442 milyar dolar zarara ulaştı.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zeka, dolandırıcılık faaliyetlerinde de etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Gerçeğe oldukça yakın görüntü ve seslerin üretilebilmesi, dolandırıcılık yöntemlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Dijital adli tıp uzmanı Hany Farid, yapay zeka tarafından oluşturulan ses ve videoları gerçeğinden ayırmanın giderek zorlaştığını belirtirken, INTERPOL verilerine göre küresel finansal dolandırıcılık kaynaklı zarar 2025 yılında 442 milyar dolara ulaştı.

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FBI 893 MİLYON DOLARI AŞAN ZARAR KAYDETTİ

ABD'de siber suçlardan kaynaklanan kayıplar 20,9 milyar dolara ulaşırken, FBI ilk kez yapay zeka kaynaklı dolandırıcılıkları ayrı bir kategori olarak değerlendirdi ve 893 milyon doları aşan zarara yol açan 22 binden fazla şikayet kaydetti. İngiltere'de ise dolandırıcıların kurbanları kendi rızalarıyla para göndermeye yönlendirdiği vakalar yüzde 19 artarak 576,4 milyon sterline yükseldi.

Yapay zeka dolandırıcılığı çığır açtı! 2025 yılı dünyaya zararı tam tamına 442 milyar dolar

DOLANDIRICILIKTAKİ EN YAYGIN YÖNTEMLER

Sadece birkaç saniyelik ses kayıtları veya görüntüler kullanılarak kişilerin kimlikleri taklit edilebiliyor. Bu durum hem mağdurların kafasını karıştırıyor hem de dolandırıcıların güven kazanmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar, yapay zeka ajanlarının dolandırıcılık süreçlerini otomatikleştirerek suç örgütlerine önemli avantajlar sağladığını ifade ediyor. Aile acil durum dolandırıcılığı, sahte görüntülü toplantılar, romantik yatırım tuzakları, sentetik kimlik oluşturma ve yapay zeka destekli oltalama saldırıları en yaygın yöntemler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, bu tür tehditlere karşı aile içinde gizli parolalar belirlenmesi, çok aşamalı kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılması ve şüpheli taleplerin resmi kanallar üzerinden teyit edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak yapay zeka kaynaklı dolandırıcılıkla mücadelede bireysel önlemlerin tek başına yeterli olmayacağı, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve gelişmiş tespit sistemlerinin yaygınlaştırılmasının da büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Yapay zeka dolandırıcılığı çığır açtı! 2025 yılı dünyaya zararı tam tamına 442 milyar dolar

2027 YILINDA ZARAR 40 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Yasal adımlar atılmaya devam ediliyor ancak gelişen teknolojilerle beraber hızla ilerleyen bu süreç müdahaleleri zorlaştırıyor. Örneğin ABD'de de deepfake içeriklerin kaldırılmasını zorunlu kılan yasal adımlar atılmaya başlandı ancak finansal kurumların yapay zeka tabanlı tespit sistemlerini ve platform sorumluluğunu artırmaması halinde, ülkedeki yapay zeka kaynaklı dolandırıcılık kayıplarının 2027 yılına kadar 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

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