MasterChef'te yedeklerden kim kazandı? Kadroya giren yarışmacılar belli oldu

28 Temmuz 2025 Pazartesi akşamı heyecan dolu bir bölümün ardından "MasterChef 'te yedeklerden kim kazandı?" sorusunun cevabı belli oldu. Yeni sezon hızıyla devam ederken MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde üçüncü grupta yer alan yarışmacı adayları yedeklerden ana kadroya girebilmek için kıyasıya rekabet etti. Dün akşam MasterChef'te yedeklerden kadroya giren yarışmacılar belli oldu.

MasterChef Türkiye 2025 yedeklerden kadroya giren isimler, dün gecenin ardından belli oldu. TV8'in popüler yarışması MasterChef'te yarışmacılar yedekten kadroya seçilebilmek adına büyük bir mücadele verdi.

Yarışmacıların tüm hünerlerini sergilediği gecede, ana kadroya girerek hayallerine bir adım daha yaklaşmak istediler. Rakiplerinden daha başarılı bir tabak hazırlayarak yedeklere giren isimler netleşti. Peki, MasterChef'te yedeklerden kim kazandı? İşte, 28 Temmuz'da yaşananlar....

MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM KAZANDI?

Ana kadroya giren 15. yarışmacı belli oldu. Ardından dün gece MasterChef'te yedek kadro seçimi yapıldı. Kadroya direkt olarak girme şansı yakalayamayan üçüncü haftanın yarışmacı adayları, 28 Temmuz gecesinde bu kez yedeklere seçilebilmek için yarıştı.

Yarışma İki etaptan oluştu ve şefler ilk turda yarışmacılardan ceviz ile farklı bir yemek hazırlamalarını istedi. Ardından yarışmacılar 45 dakika süre verildi ve yedeklerden ana kadroya giren isimler Murat Can Akpınar ve Şule Altaş oldu.

İkinci turda ise şefler yarışmacılardan düğün çorbası hazırlamalarını istedi. Bu turu geçerek yedek kadroya seçilen isimler Ömer Kalaydın ve Yakup Öztürk oldu.

28 Temmuz Pazartesi günü MasterChef'te yedek kadroya giren yarışmacılar Murat Can Akpınar, Şule Altaş, Ömer Kalaydın ve Yakup Öztürk oldu.