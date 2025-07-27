Masterchef Gizem kimdir? Gizem Tokat Budakçı'nın hayatı merak edildi

MasterChef Türkiye yarışmasında "En çalışkan yarışmacı' lakabına sahip olan Gizem Tokat Budakçı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Arama motorlarında "Masterchef Gizem kimdir? " sorusu sorgulatılıyor.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef programında Gizem Tokat Budakçı öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Yarışmaya notlara alarak çalışan Gizem, özverili olmasıyla şeflerden tam not aldı. 'En çalışkan yarışmacı' olarak anılmaya başlayan MasterChef Gizem'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF GİZEM KİMDİR?

MasterChef 2024 yarışmacısı Gizem Tokatçı Budakçı yarışmaya Muğla'nın Fethiye'nin ilçesinde katılıyor. Henüz 35 yaşında olan yarışmacının maden mühendisidir. Ancak kendi mesleğini yapmıyor, turizm işiyle ilgilenmektedir.

Aynı zamanda acente işletmecisi olan Gizem, profesyonel anlamda aşçılık yapmasa da mutfağı ve burada zaman geçirmekten büyük bir keyif aldığını ifade ediyor.

MASTERCHEF 2025 GİZEM TOKAT BUDAKÇI EVLİ Mİ?

MasterChef 2025 yarışmacısı Gizem Tokat Budakçı’nın özel hayatı da araştırılıyor. Şu an için hakkında kısıtlı bilgilere yer verilse de Gizem Tokat Budakçı'nın evli olduğu biliniyor. Eşi ise kaptan pilot olarak çalışmaktadır.