Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Masterchef Gizem kimdir? Gizem Tokat Budakçı'nın hayatı merak edildi

Masterchef Gizem kimdir? Gizem Tokat Budakçı'nın hayatı merak edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Masterchef Gizem kimdir? Gizem Tokat Budakçı&#039;nın hayatı merak edildi
MasterChef, MasterChef Türkiye, Yarışmacı, Eğlence, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye yarışmasında "En çalışkan yarışmacı' lakabına sahip olan Gizem Tokat Budakçı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Arama motorlarında "Masterchef Gizem kimdir? " sorusu sorgulatılıyor.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef programında Gizem Tokat Budakçı öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Yarışmaya notlara alarak çalışan Gizem, özverili olmasıyla şeflerden tam not aldı. 'En çalışkan yarışmacı' olarak anılmaya başlayan MasterChef Gizem'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı.

Masterchef Gizem kimdir? Gizem Tokat Budakçı'nın hayatı merak edildi - 1. Resim

MASTERCHEF GİZEM KİMDİR? 

MasterChef 2024 yarışmacısı Gizem Tokatçı Budakçı yarışmaya Muğla'nın Fethiye'nin ilçesinde katılıyor. Henüz 35 yaşında olan yarışmacının maden mühendisidir. Ancak kendi mesleğini yapmıyor, turizm işiyle ilgilenmektedir.

Aynı zamanda acente işletmecisi olan Gizem, profesyonel anlamda aşçılık yapmasa da mutfağı ve burada zaman geçirmekten büyük bir keyif aldığını ifade ediyor. 

Masterchef Gizem kimdir? Gizem Tokat Budakçı'nın hayatı merak edildi - 2. Resim

MASTERCHEF 2025 GİZEM TOKAT BUDAKÇI EVLİ Mİ?

MasterChef 2025 yarışmacısı Gizem Tokat Budakçı’nın özel hayatı da araştırılıyor. Şu an için hakkında kısıtlı bilgilere yer verilse de Gizem Tokat Budakçı'nın evli olduğu biliniyor. Eşi ise kaptan pilot olarak çalışmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tropikal gece nedir? Türkiye'de bu hafta tropikal gece etkisini gösterecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tropikal gece nedir? Türkiye'de bu hafta tropikal gece etkisini gösterecek - HaberlerTropikal gece nedir? Türkiye'de bu hafta tropikal gece etkisini gösterecekKadıköy Boğası'nın yanındaki kız İlayda Sumak kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerKadıköy Boğası'nın yanındaki kız İlayda Sumak kimdir, ne iş yapıyor?Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? - HaberlerOkyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?İtalya - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Haberlerİtalya - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?Bursa Harmancık'taki orman yangınında son durum ne? - HaberlerBursa Harmancık'taki orman yangınında son durum ne?Akçakoca'da denize girmek yasak mı? - HaberlerAkçakoca'da denize girmek yasak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...