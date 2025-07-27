MasterChef 14 yarışmacı kim oldu? Ana kadroya giren yarışmacı belli oldu

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye 2025 sezonu, heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Yarışmanın 26 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, ana kadroya seçilecek 14. yarışmacı belli oldu.

Üçüncü grup elemelerinde sahneye çıkan 11 aday, ana kadroya adını yazdırabilmek için kıran kırana mücadele verdi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef’te gece boyunca heyecan doruktaydı. Kritik mücadele sonunda önlüğü alarak MasterChef ana kadroya giren yarışmacı netleşti.

MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun 26 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, ana kadroya giren 14. yarışmacı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve milyonların ilgiyle takip ettiği yarışmada bu hafta üçüncü grup yarışmacıları mutfağa çıktı. Şefler tarafından belirlenen etaplarda kıyasıya rekabet yaşandı.

İlk turda yarışmacılardan ‘kuzu yüreği’ ile orijinal bir yemek yapmaları istendi. Ardından finale kalan adaylar, ikinci etapta kazandibi tatlısı hazırladı. Gecenin sonunda şeflerin beğenisini kazanan Gizem, MasterChef 2025’in ana kadrosuna giren 14. yarışmacı olarak açıklandı.

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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

Eleme turlarının son bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. 11 yarışmacı adayının yer aldığı üçüncü grup, MasterChef ana kadrosuna girmek için mutfakta ter döktü. Gizem MasterChef Türkiye 2025’te önlüğü kazanarak ana kadroya adını yazdıran 14. yarışmacı oldu.

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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

1.⁠ ⁠Etap Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2.⁠ ⁠Etap Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

Nisa, Barış, Deniz ve Alperen ana kadroya yedeklerden dahil oldu.

3.⁠ ⁠Etap Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. Yarışmacı: Gizem