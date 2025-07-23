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MasterChef Rukiye neden ayrıldı? Programda açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef Rukiye neden ayrıldı? Programda açıkladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye 2025'te iddialı yarışmacı Rukiye Öztürk, yedek kadro mücadelesinde beklenmedik bir şekilde yarışmadan çekildi. Gözyaşları içinde önlüğünü çıkaran MasterChef Rukiye neden ayrıldı merak edildi.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2025, rekabetin dorukta olduğu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ana kadroya girmek için mücadele eden yedek yarışmacılar arasında yer alan Kastamonulu Rukiye Öztürk, 22 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan bölümde gözyaşları içinde yarışmadan çekilme kararı aldı. İzleyiciler nedenini merak ediyor. 

MASTERCHEF RUKİYE NEDEN AYRILDI?

Rukiye Öztürk, MasterChef Türkiye 2025’in yedek kadro elemelerinde mücadele ederken 22 Temmuz 2025’te yayınlanan bölümde kendi isteğiyle yarışmadan çekildiğini açıkladı.

Kendime koyduğum bir hedef vardı. Bazı noktalarda pes etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum,” diyerek gözyaşları içinde önlüğünü çıkaran Rukiye, bu kararıyla hem şefleri hem de izleyicileri şaşırttı. 

MasterChef Rukiye neden ayrıldı? Programda açıkladı - 1. Resim

MASTERCHEF RUKİYE ÖZTÜRK KİMDİR?

Rukiye Öztürk, MasterChef Türkiye 2025’in en dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak Kastamonu’nun Abana ilçesinden yarışmaya katıldı. 27 yaşındaki profesyonel aşçı, bir kafe işletmecisi olarak hem mutfakta yemek yapıyor hem de işletme sorumluluğunu üstleniyor.

Yarışmanın ilk turunda kuzu pirzola, barbekü soslu bulgur pilavı ve garnitürle hazırladığı tabakla Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’dan tam not alarak yedek kadroya seçilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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