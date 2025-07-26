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MasterChef 13. yarışmacı kim oldu? Ana kadro yarışmacıları netleşiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef 13. yarışmacı kim oldu? Ana kadro yarışmacıları netleşiyor
MasterChef Türkiye, Yarışma, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25 Temmuz Cuma akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye yeni bölümünde ana kadroya girmeye hak kazanan 13. isim belirlendi. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucu MasterChef 13. yarışmacı kim oldu merak edildi.

MasterChef'te ana kadroya giren isimler belli olmaya devam ediyor. Ana kadro seçmeleri üçüncü haftasında mücadele sürerken ana kadroya giren 13. yarışmacı da belli oldu. 

 MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU? 

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroda 13. yarışmacısı Özkan oldu. İlk etapta on iki kişilik ana kadro adayları, 'chicken shoyu ramen' yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için yarıştı. 45 dakikalık bu etabın sonunda 6 isim üst tura çıktı.

Final etabında şefler yarışmacılardan pazı ile bir yemek hazırlamalarını istedi. Verilen süre sonunda Gizem'le son ikiye kalan Özkan, en iyi tabağı yaparak şeflerin onayını aldı ve ana kadroya giren 13. isim oldu. Toplamda 20 yarışmacının olacağı ana kadro için 7 yarışmacı daha seçilecek. 

MasterChef 13. yarışmacı kim oldu? Ana kadro yarışmacıları netleşiyor - 1. Resim

MASTERCHEF 2025 ANA KADRODA YER ALAN İSİMLER

1. Etap Kadrosundan:

1. Yarışmacı: Furkan

2. Yarışmacı: Eylül

3. Yarışmacı: Çağatay

4. Yarışmacı: Onur

5. Yarışmacı: Hilal

Yedeklerden Dahil Olanlar: Elif, Bilal, Meryem ve Doğan

2. Etap Kadrosundan:

6. Yarışmacı: Sercan

7. Yarışmacı: Ayla

8. Yarışmacı: İhsan

9. Yarışmacı: Ayten

10. Yarışmacı: Çağlar

11. Yarışmacı: Sezer

12. Yarışmacı: Cansu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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